¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤ºÆ±é¤Î±ÇÁü¡¢¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤ËÂç´¿À¼ ¨¡ ¡Ø¼ö¤¤¤Î»Ò¡ÙÉñÂæ¤Ëµ¢´Ô¡¢¸ø¼°¥¢¥«¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¤À¤Í¡×
±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤¬¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤ÎÉñÂæ¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤ÇÆ±Ìò¤òºÆ±é¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤éÌó30ÉÃ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ø¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤ÈÇ¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤¬ÉñÂæ¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¡£¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ø¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¤Î¥É¥é¥³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¡ÖÎó¼Ö¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡£¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤¬¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤ËÍè¤ë¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ä¡¢Ç®Îõ¤Ê´¿À¼¤È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¡£¥»¥ê¥Õ¤òÈ¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó30ÉÃ´Ö¡¢·à¾ì¤Ï¶½Ê³¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öº£µã¤¤¤Æ¤ë¡£¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶·ã¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡ÙÊÆ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¤À¤Í¡×¤ÈÎÞ¤Î´éÊ¸»ú¤È¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¾®ÀâºÇ½ª´¬¤Î19Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¡¢º£¤ä¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥êー¡¢¥í¥ó¡¢¥Ïー¥Þ¥¤¥ª¥Ëー¡¢¥É¥é¥³¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤ò¥Û¥°¥ïー¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£2016Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Ç½é±é¤µ¤ì¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¿Ê½Ð¡£2022Ç¯¤«¤é¤ÏÅìµþ¤Ç¤âÆüËÜ¸ìÈÇ¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤Ï2025Ç¯11·î11Æü～2026Ç¯3·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î19½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤ÈÇ¤Ç¥É¥é¥³Ìò¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¡£½Ð±éÈ¯É½»þ¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Î¸ø±é¤ò»Ï¤á¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Ï·àÃæ¤Î¥É¥é¥³¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÈà¤ÎÊª¸ì¤ò±é¤¸ÀÚ¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¡£