「国際親善試合、日本代表２−０ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）

日本代表はガーナ代表に２−０で快勝した。前半にＭＦ南野拓実（３０）＝モナコ＝が先制点を決め、後半にＭＦ堂安律（２７）＝アイントラハト・フランクフルト＝が加点した。世界ランキングは日本が１９位でガーナは７３位。２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会に出場する両チームの対戦成績は、日本の通算６勝３敗となった。１８日には年内最後の強化試合として、東京・国立競技場で世界ランク７６位のボリビアと対戦する。

新ユニホームの初陣で、背番号１０が攻守で躍動した。堂安が貴重な追加点を決めて快勝を演出した。

後半１５分、エリア内でＭＦ久保のパスを受けると内に切り込み、左足を振り抜く。インを鋭く突いたシュートが相手ゴールに突き刺さった。「得意なコースなので、あそこで受ければ決める自信はある」と納得のゴールを振り返った。

所属チームでは９日の試合で８試合ぶりのゴールを挙げるなど、調子を上げて代表活動に合流した。歴史的勝利を刻んだブラジル戦に続いて右ウイングバックで先発。「守備はこのチームで欠かせないタスクになっているし、そこをやりながらも攻撃でも違いを出すためにピッチに出ている」と、守備も求められるポジションながら自身の強みを発揮している。

代表でのゴールは２４年６月のＷ杯アジア２次予選・シリア戦以来、通算１１点目。１年５カ月ぶりの代表でのゴールに「得点という結果でチームに貢献できて良かった」と充実の表情を浮かべた。日本の１０番が新たなポジションでチームを高みに導く。