Image: ケンコープロフェッショナルイメージング

これはナイスなアイデア。

お手頃価格で高性能な撮影用ストロボや照明を出しているGODOX。僕もたいへんお世話になっています。GODOX製ストロボ、6台くらい持ってます。

そのGODOXから、持ち運びに便利なLEDライト「MA5R」が発売されます。でも、ただのLEDライトじゃないんですよ。なんと、ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーでもあるんです。

スマホにくっつけて撮影用ライトとして

Image: ケンコープロフェッショナルイメージング

本体に磁石が入っているので、スマホの背面にくっつけることが可能。発光色は1800〜10000Kの範囲で変更可能。14種類のエフェクトも搭載。明るさ調整も可能で、フル充電時で、100％の明るさで約3時間40分、50％の明るさで約7時間20分稼働します。

Image: ケンコープロフェッショナルイメージング

また、磁気面にはセルフィー用の小さなLEDライトが内蔵されているので、自撮りでも使えます。

スマホに専用アプリをインストールすれば、ワイヤレスで光量調整や調光などの操作が行なえるので、割と本格的なライティングも可能です。

モバイルバッテリーにもなる

Image: ケンコープロフェッショナルイメージング

磁石でスマホにくっつけて、そのままモバイルバッテリーにもなります。バッテリー容量は4,900mAh。普段はモバイルバッテリーとして持ち歩き、撮影の際にはLEDライトとして使えます。災害時の非常用ライトにもなりますね。

Image: ケンコープロフェッショナルイメージング

本体カラーが6色用意されているので、お好きな色をどうぞ。なんか、こんだけカラーがあると2、3台欲しくなっちゃうな…。複数台あると、ちょっとした小物撮影などが本格的にできちゃいそう。撮影意欲をかき立ててくれるモバイルバッテリー（？）ですね。

価格は各色8,900円（税別）。11月14日より発売開始です。

Source: ケンコープロフェッショナルイメージング