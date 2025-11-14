タカラトミーはベイブレードX新商品として「UX-17 スターター メテオドラグーン3-70J」、「UX-18 ランダムブースターVol.8」、「BX-00 ブースター ドラグーンストーム4-60RA」を発表した。発売日、価格は以下の通り。

「UX-17 スターター メテオドラグーン3-70J」

12月27日発売予定

価格：2,300円

「UX-17 スターター メテオドラグーン3-70J」はブレードのメタルを外周に多く配分し、固有の性能に特化したユニークラインの左回転ベイブレード。グリップ部分が大型で握りやすいドラゴンワインダーとワインダーランチャーL同梱のスターターとなっている。

左回転大型ラバー刃を備えたブレードと攻撃に優れたパーツの組み合わせで、右回転の相手の回転を吸収して何度も強力な一撃を与えることに優れたベイブレードだ。

「UX-18 ランダムブースターVol.8」

12月27日発売予定

価格：1,600円

本商品は特別カラーでカスタマイズ済みの6種類のベイブレード中からいずれか1個が入っているランダムブースター。レアの「マミーカース7-55W」は回転速度に応じてカウンターフォームからガードフォームに切り替わり、バトル序盤と終盤で異なる防御性能を発揮するベイブレードとなっている。

「BX-00 ブースター ドラグーンストーム4-60RA」

12月27日発売予定

価格：1,700円

本商品は「爆転シュート ベイブレード」に登場した「ドラグーンストーム」のベイブレードXVer.。左回転攻撃に特化したブレードにラバー軸のビットを組み合わせ、右回転ベイブレードとは逆軌道の高速攻撃を実現するベイブレードだ。

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

(C) ＴＯＭＹ