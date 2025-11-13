【福岡県/犬のイベント】ペットだってお詣りしたい！ 今年はマルシェも同時開催「ペット七五三祈願＆撮影会」（福島八幡宮）11/15

こんにちは！ おでかけわんこ部スタッフのむっちーです。福岡県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！

福岡県八女市の福島八幡宮で、11月15日（土）に「ペット七五三祈願＆撮影会」が開催されます！

日頃から、ペット祈願やペット守りなどで、愛犬家・愛猫家さんに人気の福島八幡宮。今年は、ご祈願とセットの撮影会に加えてペットマルシェも同時開催される、初のイベント形式での実施です♪

七五三祈願＆撮影会（各回先着30組・予約不可）

「ペット七五三祈願＆撮影会」は、ご祈願と撮影会がセットになった人気の企画。各回、 先着30組限定（予約不可）となっているので、お早めに♪

祈願・授与品・撮影料がすべて含まれて5,000円 、2頭以上の場合は１頭につき3,000円で参加できます◎

●午前の回

・撮影：10:00～12:00

・祈願：11:00～

●午後の回

・撮影：13:00～15:00

・祈願：14:00～

ペットの成長をお祝いし、これからの健やかな毎日を願う、心温まる特別な1日になりそうですね♪

ペットマルシェも同時開催！

今年は、ペット用品・おやつ・マッサージ体験など、わんこ＆にゃんこに嬉しいショップが並ぶ「ペットマルシェ」も同時開催！ もちろん、マルシェのみの来場も大歓迎です！

愛犬との参拝記念にいただけるペット御守・御朱印

そして、福島八幡宮に訪れたらぜひチェックしてほしいのが、愛犬向けの授与品。

愛犬の健やかな成長、健康、安全を祈願した、『愛犬守り』は、キャリーバッグやペットカートなどに取り付けやすいサイズ感になっています。

九星気学に基づく“開運色”でお仕立てされた「ペット御守」は、ひとつひとつ丁寧に結ばれ、健やかな毎日と幸せを祈願した特別な御守。

さらに、大人気の「切り絵御朱印」には、大好評だった「柴犬」「プードル」に続いて、「チワワ御朱印」が登場！

いずれも数に限りがあるため、なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承くださいね。

