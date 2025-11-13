セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が11月13日、ブラックフライデーに合わせ、全国のセブン−イレブンで、人気の揚げ物3商品の日替わり半額セールを同月27日から4日間限定で実施すると発表しました。

【画像】「どれもおいしそう！」 これがセブンが実施する「揚げ物の日替わり半額セール」の対象商品です！

同社によると、ブラックフライデーに合わせた揚げ物の日替わり半額セールを行うのは今回が初めてだということです。

半額セールの対象商品とセール実施日は次の通りです。

■11月27日

「北海道じゃがいもの牛肉コロッケ」（108円、以下税込み、消費税8％）が54円に。

■11月28日、11月30日

「五目春巻」（120.96円）が60.48円に。

■11月29日

「揚げ鶏」（240.84円）が119.88円に。

11月13日に東京都内で行われたセブン−イレブン・ジャパンのブラックフライデー商品発表会に登壇した、同社商品本部 FF・冷凍食品部マーチャンダイザーの戸谷駿介さんは、セール対象商品について、「人気の揚げ物から、より食卓のおかずとしての要素が強いコロッケ、春巻き、揚げ鶏を対象としました」と説明。

今回の半額セールの目的について「ライフスタイルの変化によって、家族そろって食事をする機会が減少していることを確認しています。そうしたお客さまの生活動線の近くにあるセブン−イレブンの店舗の揚げ物売り場に行って、必要なときに必要な分、そして出来たて、揚げたてで買えることを知っていただき、トライしていただきたいという思いで提案をしております」と述べました。