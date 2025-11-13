もう罪悪感なし！医師が選ぶ「最強おやつ」ランキング、コンビニで買える意外な1位とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」が、「【お菓子がやめられない人へ】医師が本気で選んだ“最強おやつ”ベスト6」と題した動画を公開。総合診療専門医の舛森悠医師が、おやつは選び方と食べ方次第で「単なる嗜好品ではなくなる」と述べ、むしろ健康に寄与する“最強おやつ”をランキング形式で解説した。
舛森医師は、健康効果が期待できるおやつの選定基準として、含まれる栄養素を重視している。ランキングでは、食物繊維やカリウムが豊富な「干し芋」（第6位）や、抗酸化物質であるビタミンEを多く含む「素焼きアーモンド」（第4位）などが紹介された。
中でも特に注目すべきは、第5位の「豆腐バー」である。舛森医師は、その理由を「1本でタンパク質は約11gも含まれ、糖質は0.6g以下」と、高タンパク・低糖質である点を挙げる。さらに、「夕方の菓子パンをこれに置き換えるだけで、1ヶ月1kgの減量も期待できる」と、具体的な生活への取り入れ方も提案した。
また、第2位には「ハイカカオチョコレート」がランクイン。選ぶ際の重要なポイントとして「カカオ含有量が70%を超えるもの」を推奨している。その健康効果について、舛森医師は「カカオのポリフェノールには、血圧を下げ、悪玉コレステロールの酸化を防ぐ作用が期待されている」と解説した。
ランキング全体を通して、おやつを選ぶ際は、タンパク質や食物繊維、ビタミン、ポリフェノールといった体に良い栄養素を意識することが重要であると示された。おやつを我慢するのではなく、体に良いものを賢く選ぶという視点が、健康的な食生活を送る上でのヒントとなるだろう。
舛森医師は、健康効果が期待できるおやつの選定基準として、含まれる栄養素を重視している。ランキングでは、食物繊維やカリウムが豊富な「干し芋」（第6位）や、抗酸化物質であるビタミンEを多く含む「素焼きアーモンド」（第4位）などが紹介された。
中でも特に注目すべきは、第5位の「豆腐バー」である。舛森医師は、その理由を「1本でタンパク質は約11gも含まれ、糖質は0.6g以下」と、高タンパク・低糖質である点を挙げる。さらに、「夕方の菓子パンをこれに置き換えるだけで、1ヶ月1kgの減量も期待できる」と、具体的な生活への取り入れ方も提案した。
また、第2位には「ハイカカオチョコレート」がランクイン。選ぶ際の重要なポイントとして「カカオ含有量が70%を超えるもの」を推奨している。その健康効果について、舛森医師は「カカオのポリフェノールには、血圧を下げ、悪玉コレステロールの酸化を防ぐ作用が期待されている」と解説した。
ランキング全体を通して、おやつを選ぶ際は、タンパク質や食物繊維、ビタミン、ポリフェノールといった体に良い栄養素を意識することが重要であると示された。おやつを我慢するのではなく、体に良いものを賢く選ぶという視点が、健康的な食生活を送る上でのヒントとなるだろう。
関連記事
その一口が止まらない…！医師が警告、つい食べ過ぎる“危険なお菓子”の巧妙なワナ【ワースト4選】
その風邪薬、逆効果かも？医師が本当に飲む市販薬3選と「飲まない薬」を解説
「足のむくみは副作用だった」現役医師が明かす鎮痛薬ロキソニンの危険性と賢い付き合い方
チャンネル情報
1日10分で聴いて学べる医療系YouTubeです！ 皆さんの生活を陰で支える、生き生きとした生活の一助となれるようなチャンネルにしていきたいです。皆さんよろしくお願いします！ 「人だけではなく、人生を診る」 こんなことをモットーに北海道の田舎で総合診療医をしています。