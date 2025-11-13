この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない「商品1年分」の本当の個数とは？元テレビ局員が明かす業界の決め方

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「商品1年分のプレゼントって一体何個？元テレビ局員しか知らない常識を解説」と題した動画を公開。テレビ番組などでよく目にする「商品1年分」という魅力的なプレゼントの量が、一体どのように決められているのか、その裏側を明かした。



下矢氏はまず、「商品1年分」の量について「その都度決めています」と結論を述べ、業界で統一された基準は存在しないと解説。その上で、決め方には大きく3つのパターンがあると説明した。



1つ目は、最も単純な「1日1個」と想定し、365個とするパターンだ。カップラーメンやビールといった毎日消費する可能性のあるものがこれに該当するという。2つ目は、公的な統計データを参考にする方法だ。例えばお米の場合は農林水産省の統計データを基に「約50kg」、トイレットペーパーは業界団体の調査から「48ロール」が一つの目安になるとしている。



そして3つ目が、洗剤のように明確なデータがない商品で使われる「えいや！で決めちゃう」というパターンである。これは番組側が「1日1回、30リットルの洗濯機を回す」といった特定のシナリオを想定し、独自に数量を算出する方法だという。下矢氏は、なぜ具体的な個数ではなく「1年分」という言葉を使うのかについても言及。金額に換算すると「ちょっとしょぼく聞こえる」ためであり、「1年分」という表現が持つスケール感や夢を演出する効果を狙った、テレビ業界ならではの工夫であると語った。



