エンゼルスのミナシアンＧＭは、アンソニー・レンドン三塁手（３５）の来季開幕が不透明であるとし、「すべての可能性を模索し、チームを強化するための策を尽くす。具体的な名前をあげることは避けたいが、日本から複数のポジションで逸材が市場に出ていることは認識しているし、それぞれがいかにチームにフィットするかみている」と慎重に言葉を選んだ。

エ軍の泣き所は、７年総額２億４５００万ドル（約２６６億円＝契約当時のレート）の大型契約を結ぶも“不良債権”と言われるレンドーン。度重なる手術と負傷の末、左股関節手術を手術を受けた今季は全休。現在はリハビリ中も、同ＧＭは「まだベースボール・アクティビティは行っていない。リハビリをハードに行っているが、どうなるか。開幕戦の三塁手を見極めるのは難しい。明らかに我々は（その市場を）考察しなければならない。アンソニーが健康体でない場合に備えて手をうたねばならない」と語った。

今年の三塁のＦＡ市場は、目玉のブレグマン、スアレスを筆頭に中堅選手が揃い、日本市場からはヤクルト・村上宗隆、巨人・岡本和真がポスティングで参戦する形となっている。

レンドンとの長期契約からの教訓を問われ「我々は水晶玉を持っていないが、選手獲得の際に、重視しなければならないのは、選手の耐久性だ。そして、負傷に備えた選手層の厚さも大切だと学んだ」とミナシアンＧＭ。共に計４度のシーズンフル出場を果たしている村上、岡本の耐久性も、チェックポイントとなりそうだ。

１８〜２３年に大谷がプレーしたエンゼルス。１４年の地区優勝を最後に、現時点では全３０球団でワーストとなる１１年連続でポストシーズン進出を逃している。今季は日本人選手では菊池雄星投手（３４）がプレーした。