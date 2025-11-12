カズレーザー、ぺこぱ松陰寺の“妻”への発言に指摘「よくないっすよ」
カズレーザー（メイプル超合金）と松陰寺太勇（ぺこぱ）が、12日までにYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新。結婚生活について語りあう場面で、松陰寺の発言にカズレーザーが「よくない」と指摘した。
【動画】ぺこぱ松陰寺、帰宅した“妻”を…カズレーザーがきっぱり！
松陰寺は今年4月、第2子女児の誕生を報告。2人の娘の父親となった。
娘が生まれてからの生活は「楽しい」と話し、飲み会がある日は「寝かしつけた後（参加する）」と説明。「寝かしつけなきゃいけない」という義務感ではなく、「娘ちゃんと寝かしつけてから行きたい」という自身の気持ちで、「より帰りたくなる、家に」などと話した。
仕事で遅くなる日があると、「小さい子1人面倒見るの大変やんか」と妻を気遣い。「そういううっぷんが溜まってるところに俺は帰っていくわけ。そこで、たくさん奥さんの地雷がいろんなとこにある、ちょっとしゃべったことでも。それをかいくぐっていくのが超楽しいよ」と語った。
するとカズレーザーは「まあまあ…でもそうですね。僕が今聞いて思ったのが、奥さんのことを地雷に例えるのはよくない」ときっぱり。「殺傷能力を持ったものに例えていいのかなと思いましたね。決して奥さんは、人を傷つけるために生まれてはいない」と指摘した。
松陰寺は「導入で間違えてたな」と我に返り、カズレーザーが「怖かったです。1話目からもうやばいじゃん、この話」とツッコんだ。
続けて松陰寺が「なんとか、そうならないようにってやってたんだけど…」とつぶやくも、気を取り直して「でもね、それ以上にやっぱり幸せな瞬間っていうのかめちゃくちゃあるから。家の中に子どもがいるとね。プラマイで言うと、全然プラス。子どもができて」と語った。
しかしここでもすかさずカズレーザーが「まず、“マイ”（マイナス）がある意見、よくないっすよ」と指摘。松陰寺は「俺やめよう…この話やめよう！ごめんごめん、俺1人で自爆してた」と苦笑いした。
改めてカズレーザーが「ストレスはあると思うんですよ、お互いに。自分のキャパを全部そっちにつぎ込まなきゃいけないから」と説明。松陰寺が「妻も家族守んなきゃいけないし、俺も俺で経済的なところで家を守ってかなきゃいけない。共通の目標がありますから、同じ方向を向いてやれてますよ」と語った。
【動画】ぺこぱ松陰寺、帰宅した“妻”を…カズレーザーがきっぱり！
松陰寺は今年4月、第2子女児の誕生を報告。2人の娘の父親となった。
娘が生まれてからの生活は「楽しい」と話し、飲み会がある日は「寝かしつけた後（参加する）」と説明。「寝かしつけなきゃいけない」という義務感ではなく、「娘ちゃんと寝かしつけてから行きたい」という自身の気持ちで、「より帰りたくなる、家に」などと話した。
するとカズレーザーは「まあまあ…でもそうですね。僕が今聞いて思ったのが、奥さんのことを地雷に例えるのはよくない」ときっぱり。「殺傷能力を持ったものに例えていいのかなと思いましたね。決して奥さんは、人を傷つけるために生まれてはいない」と指摘した。
松陰寺は「導入で間違えてたな」と我に返り、カズレーザーが「怖かったです。1話目からもうやばいじゃん、この話」とツッコんだ。
続けて松陰寺が「なんとか、そうならないようにってやってたんだけど…」とつぶやくも、気を取り直して「でもね、それ以上にやっぱり幸せな瞬間っていうのかめちゃくちゃあるから。家の中に子どもがいるとね。プラマイで言うと、全然プラス。子どもができて」と語った。
しかしここでもすかさずカズレーザーが「まず、“マイ”（マイナス）がある意見、よくないっすよ」と指摘。松陰寺は「俺やめよう…この話やめよう！ごめんごめん、俺1人で自爆してた」と苦笑いした。
改めてカズレーザーが「ストレスはあると思うんですよ、お互いに。自分のキャパを全部そっちにつぎ込まなきゃいけないから」と説明。松陰寺が「妻も家族守んなきゃいけないし、俺も俺で経済的なところで家を守ってかなきゃいけない。共通の目標がありますから、同じ方向を向いてやれてますよ」と語った。