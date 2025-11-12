AMDがCPU・GPUのロードマップを更新、Zen 6はTSMC N2プロセスノード採用で2026年にリリース＆「次世代」CPUとしてZen 7を初めて明らかに

AMDがCPU・GPUのロードマップを更新、Zen 6はTSMC N2プロセスノード採用で2026年にリリース＆「次世代」CPUとしてZen 7を初めて明らかに