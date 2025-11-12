¡Ú±ÊÅÄ ²í²µ¡Û¤¦¤Ê¤®¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö±·¤ÎÀ®À¥¡×¤Ë¶ì¾ð»¦Åþ¤«¡Ä¡ÖËÜÉô¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×ÀÖ»úÅ¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¡ÉÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¡É
¡Ö¤¦¤Þ¤¤±·¤òÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á¤ËËÜ³Ê¤¦¤Ê½Å¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤¦¤Ê¤®¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö±·¤ÎÀ®À¥¡×¡£
2022Ç¯¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢±·¤ÎÀ®À¥¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡ÊFC¡ËÊý¼°¤ÇÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢ÁÏ¶È¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç381Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¸½ºß¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¡£Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦»³ËÜ¾»¹°»á¤¬·Ç¤²¤ë400Å¹ÊÞ¤ÎÂçÂæ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢·²Íº³äµò¤Î³°¿©¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¿±·¤ÎÀ®À¥¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤ÆÉÔ²º¤ÊÏÃÂê¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬FC¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢ËÜÉô¤Ø¤Î¡È¶ì¾ð¡É¤À¡½¡½¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¸½¾ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤ÎÍø±×¤â½Ð¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ø±·¤ÎÀ®À¥¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡¢»ä¤Î¸µ¤ËÁêÃÌ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢³°¿©»º¶ÈÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö¥Ö¥°¥é¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×ÂåÉ½¤Ç¡¢¡È±ÊÅÄ¥é¥Ã¥Ñ¡ÉÌ¾µÁ¤ÇYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÊÅÄ²í²µ»á¤À¡£
¡Ö±·¤ÎÀ®À¥¤Î»³ËÜÂåÉ½¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»¨»ï¤Î´ë²è¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿±ï¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤â¤´ËÜ¿Í¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±·¤ÎÀ®À¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿ËÜ¤«Æ°²è¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é»ä¤ËÄ¾ÀÜ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø±·¤ÎÀ®À¥¤ÎÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ð±Ä¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤êÆâÍÆ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ò¹îÌÀ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼Æ±»Î¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð³Î¤«¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
±ÊÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ô¤½¤â¤½¤â½ÐÅ¹¾ì½ê¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶¥¹ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³°¿©Å¹¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆóÅùÎ©ÃÏ¡×¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢½ÐÅ¹¥³¥¹¥È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áû¤°¤Û¤É¤ÎÂçÀÖ»ú¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËµÒÂ¤Ï¿¤Ó¤º¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤ÎÍø±×¤â½Ð¤Ê¤¤¡£±ü¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ä¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅ¹¤ò¤ä¤á¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Õ
¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥·¤Ê¥±¡¼¥¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÖ»ú¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¤ÇËÜÉô¤Ø¤Î¶¯¤¤ÉÔËþ¤òÊú¤¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÉô¤¬²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×À§Èó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥µ¥¤¥É¤¬Êú¤¨¤ëËÜÉô¤Ø¤ÎÉÔËþ¡£¤½¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¼ç¤Ë¤³¤¦¤À¡£
¡Ô¤³¤Á¤é¤Ï°û¿©Å¹·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Û¤ÜÁÇ¿Í¤Ç¡¢ËÜÉô¤«¤é¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶ÈÀÓ¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð·Ð±Ä¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤«¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞËÜÉô¤¬²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢ÄÙ¤ì¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡Õ
°ì¸«¤¹¤ë¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤È±·¤ÎÀ®À¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤·»ö¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Á°½Ð¤Î±ÊÅÄ»á¤Ï¡ÖÆ±¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎFC·Á¼°¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤È°Û¤Ê¤ë·ÁÂÖ¤æ¤¨¤Ë¡¢ÌäÂê¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤ÎFC¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸µ¼Ò°÷¤·¤«¤Î¤ì¤óÊ¬¤±¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Î¶µ°é¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢±·¤ÎÀ®À¥¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ½ÐÅ¹¥³¥¹¥È¤â°Â¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°û¿©Å¹ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê½ÐÅ¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥«¥é¥¯¥ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢±·¤ÎÀ®À¥¤Ë¡¢FC²ÃÌÁÅ¹¤¬ËÜÉô¤ÎÊý¿Ë¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡ØËÜÉô¤¬²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¼«ÎÏ¤ÇµÒ¿ô¸º¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â
½¾Íè¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·Ð±Ä¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤òÇÑ¤·¤¿±·¤ÎÀ®À¥¤ÎFC·Á¼°¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÅöÁ³¡¢²ÃÌÁ»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉÔËþ¤Ï¡¢¤ªÌç°ã¤¤¤È¤â¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö°ìÈÌ¤ÎFC¤Ê¤é¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Î¥â¥Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢FCÆâ¤Ç¤â¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ËÜÉô¤¬°¤¤¡×¡Ö¼«½õÅØÎÏ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÃÌÁÅ¹¤¬°¤¤¡×¤ÈÁÐÊý¡¢Ê¶µê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ØFC¤Ï¼å¼Ô¤òºñ¼è¤¹¤ëº¾µ½¤Þ¤¬¤¤¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¡Ù¤È¸À¤¦²á·ã¤Ê¿Í¤â¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ø±·¤ÎÀ®À¥¡Ù¤â¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎÍèÅ¹¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤Ê¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¤«¤±¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä½¸²ñ¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤ªÊÛÅö¤È¤·¤ÆÈ¯Ãí°ÍÍê¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¡¢¶ÈÂÖ¤Î»È¤¤¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê±ÊÅÄ»á¡Ë
·ë¶É¡¢¡È³Ú¤·¤Æ²Ô¤²¤ë¡É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë±·¤ÎÀ®À¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Î¤è¤¦¤À¡£
