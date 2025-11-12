この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『ラッパー&キャッチのお兄さんにインタビュー』と題した動画では、32歳のラッパーさんが出演。ラッパーでありながら、居酒屋のキャッチの仕事も10年間続けているという異色の経歴について語った。



動画冒頭、発言者のラッパーさんは「ラッパーやってます。すぐそこの居酒屋のキャッチもやってます」と自己紹介。ラッパー歴とキャッチ歴はどちらも10年とのことで、「本当にラッパーなんですけど、まだ全然稼げなくて、キャッチも10年やってるっす」とリアルな現状を明かした。



収入に関する質問では「まあまあまあまあ、生活できますよ」とぼかしつつ、「ちょっと今出しちゃうと、夢なくなっちゃうんで」と“夢を売るラッパー”らしい一面も。ただ、居酒屋のキャッチでは完全歩合制で「引いた分だけなんで」「生活できますよ。20とか30とか」と具体的な数字もちらり。1日で店まで連れて行く人数は「200人ぐらいっすから」と、キャッチの才能をアピールしつつも、「やりてぇのはラッパーなんすけどね」と本音を漏らしていた。



ラッパー名「アカシ」として活動する理由については、「マジで、普通にモテて、有名になりてぇなみたいな」と率直な動機を語り、使い道については「みんなで飲むの大好きなんで、とりあえずおごるっす」と豪快な一面も。



貯金額を聞かれると「やめてよ。リアルなのもラッパーかなっていう。車は買えるかなぐらい。ちなみに車は？ランクル。いやそんなないけどね」と、やんわりとリアルな金銭事情を明かした。最後は「やりたいのはラッパー」と本業への情熱を改めて語り、夢を追い続ける姿勢で締めくくった。