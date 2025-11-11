片手でラクラク調整！メカニカルスプリング式モニターアーム
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、片手で高さ調整できる40インチ対応のメカニカルスプリング式モニターアーム「100-LAC011」をで発売した。ボディーカラーは、ブラックとシルバーの2色展開となる。
■片手で軽く動かしてもスムーズに位置を固定できるモニターアーム
本製品は、メカニカルスプリング内蔵で、片手で軽く動かしてもスムーズに位置を固定できるモニターアーム。
17〜40インチまでの液晶モニターに対応し、上下・前後・左右の自在な調整が可能です。ロングリーチ設計により、奥行きのあるデスクやワイドモニターでも快適に使用できる。
最大耐荷重は2〜12kgで、幅広いサイズ・重量のモニターに対応します。モニターの向きを上下・左右に角度調整でき、360°回転にも対応。縦画面でも使用できる。
ケーブルクリップ付きで、配線をすっきり整理できます。クランプ・グロメット両対応で、設置環境に合わせて取り付け方法を選択できる。
クランプ部は出っ張りを抑えたスリム設計で、設置制限が少なく省スペースです。モニターの取り付けはVESA規格（75×75mm、100×100mm）に対応している。
デザイン性と機能性を両立したアームで、スタイリッシュなデスク環境を演出する。
