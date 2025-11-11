¡ÖÌµÂÌ»à¤Ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÉçÍÖÉôÂâ»Ø´ø´±¡¡ÈþÇ»Éô¾¯º´¤Î¿®Ç°¡¡°ÖÎîº×¤Ç»Ø´ø´±¤ÎÄ¹½÷¤¬¸ì¤ëÉã¤Î»×¤¤
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢ÆÃ¹¶ºîÀï¤Ë°Û¤ò¾§¤¨Àï¤¤È´¤¤¤¿¡ÖÉçÍÖÉôÂâ¡×¤ÎÀïË×¼Ô°ÖÎîº×¤¬¡¢Á¾±÷»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÖÎîº×¤Ë¤Ï¡¢·³¤ÎÊý¿Ë¤Ë¹³¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤ÎÄ¹½÷¤â»²Îó¤·¡¢80Ç¯Á°¤ÎÉã¤Î³Ð¸ç¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á¾±÷»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿°ÖÎîº×¤Ë¤Ï¡¢ÉçÍÖÉôÂâ¤ÎÂâ°÷¤Î°äÂ²¤äÃÏ¸µ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤°³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ê¤ÉÌó80¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉçÍÖÉôÂâ¤Ï¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤Ìë´Ö¹¶·â¤òÀìÌç¤È¤·¤¿ÉôÂâ¤Ç¤¹¡£Î¨¤¤¤¿ÈþÇ»ÉôÀµ¾¯º´¤Ï¡¢µìÆüËÜ·³¤¬¤È¤Ã¤¿ÆÃ¹¶ºîÀï¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¡¢½ªÀï¤Þ¤Ç¿®Ç°¤ò´Ó¤Àï¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ÖÎîº×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÏ¯ÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£19ºÐ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿Ââ°÷¤Î±ù¤¬¡¢ÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤È¤ÎºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¤Ï¡¢ÉôÂâ¤«¤é¤Î¾¤½¸ÅÅÊó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÍÄ¤¤Äï°ì¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÈþÇ»Éô¾¯º´¤ÎÄ¹½÷¤âÀÅ²¬¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊÉô²¼¤ò¡ËÌµÂÌ»à¤Ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
ÉôÂâ¤ÎÀïË×¼Ô¤Ï105¿Í¡£»²Îó¼Ô¤ÏÂâ°÷¤ò¼Å¤Ó¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£