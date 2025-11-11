新型「マツダ2」!? 新たな「コンパクトカー」世界初公開！ 全長3.8m“ちいさなボディ”＆ネオ「オーセンティック」デザイン採用！ “大型ディスプレイ装備”の快適内装も魅力！ マツダ「ビジョンXコンパクト」とは？

魂動デザインが進化！丸みを帯びた愛らしいフォルム

マツダは2025年10月29日の「ジャパンモビリティショー2025」プレスデーにおいて、2035年に向けたビジョンモデル「MAZDA VISION X-COMPACT（以下、ビジョンXコンパクト）」を世界初公開しました。

このクルマは、「未来において誰もが気軽に、アクティブにクルマを楽しんでほしい」という想いを込めた、新しいコンパクトカーの提案です。

次世代のマツダのコンパクトカーに期待

魂動デザインがさらに進化！

最大の特徴は、人とクルマの絆を深める「共感型AI」の搭載です。従来の「エアコンをつけて」といった単なる音声コマンドとは異なり、クルマがまるで親友のようにドライバーに寄り添うことを目指しています。

たとえば、AIがドライバーの感情や運転状況を読み取り、「ナイス合流」と声をかけたり、「先週行ったカフェに行ける楽しい裏道があるよ」などと提案してくれたりします。

マツダは、こうした気取らない会話や交流を重ねることで、クルマが親友のような存在となり、心が通い合う関係を実現できるとしています。

エクステリアは、マツダのデザイン哲学「魂動（こどう）デザイン」を次のステージへと進化させた「ネオオーセンティック」をテーマに掲げ、親しみやすさと相棒のような存在感を表現しています。デザイン開発は20代後半の若手デザイナーが担当しました。

ボディサイズは全長3825mm×全幅1795mm×全高1470mm、ホイールベース2515mm。現行の「マツダ2」と比べると、全長で255mm短く、全幅は100mm広いディメンションとなっています。

丸みを活かしたキュートなエクステリアが特徴で、特にリアスタイルは歴代マツダ2（デミオ）よりも一層丸みを帯びており、コロコロとした愛らしい印象を与えます。

フロントは、シグネチャーウィングをシンプルに構成し、直立したフロントグリルと両サイドに備わるデイタイムランニングランプが印象的です。カメラ型ドアミラーも採用されています。

インテリアはミニマリズムを追求。ステアリングコラムには丸型メーターとサブディスプレイを配置し、フラットボトムのステアリングホイールが印象的です。

インフォテインメントシステムはあえて搭載せず、ドライバー自身のスマートフォンを利用する設計としている点がユニークです。シートはファブリック製で、人間工学に基づいた座りやすい形状となっています。

助手席側のダッシュボードには横長の大型ディスプレイを備え、ボディカラーと調和するパネルを配することで上質感を演出しています。

パワートレインについては現時点で未発表。電気自動車（EV）やエンジン搭載車など、さまざまな可能性を検討しているとされています。

ジャパンモビリティショー2025の会場では、このビジョンXコンセプトがひときわ注目を集める存在となりました。

コンセプトカーでありながらデザインの完成度が高いことから、多くの来場者や専門家が「次期マツダ2」あるいは新たなコンパクトSUVを示唆するモデルではないかと注目しています。

このモデルに「次期マツダ2」としての期待が寄せられる背景には、現行モデルの経過年数があります。

現行「マツダ2」は、2019年の車名変更（デミオからマツダ2へ）からすでに6年が経過しており、元の4代目デミオは2014年の発売から11年が経っています。

マツダの毛籠勝弘社長は、タイ工場で生産されているマツダ2が近いうちに新型車へ切り替わる可能性を示唆しており、「10万台規模を想定している」とも述べています。

一方、車名の「X（クロス）」に注目すると、新型のコンパクトクロスオーバーSUV（CX-2）として登場する可能性も指摘されています。タイで生産予定の小型SUVとサイズ感が近いという見方もあります。

市販化の時期については、2026年夏以降が有力視されています。

ビジョンXコンセプトは「2035年のマツダの姿」を描いたビジョンモデルですが、ヘッドランプやリアコンビランプ、直立したフロントグリルなどの意匠は、次期マツダ2のデザインプレビューとしての側面もあるとみられています。

このビジョンXコンセプトがどのような形で市販化されるのか。今後の続報に注目です。