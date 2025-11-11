パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」は、「ボーナス平均支給額の実態調査」を実施し、発表した。本調査は、20～59歳のビジネスパーソン15,000人に実施したインターネット調査の結果をまとめたものである。その内容を一部抜粋して紹介する。

2025年最新データ：ボーナス平均支給額は年間120.7万円

ビジネスパーソン15,000人のうち、ボーナスがあると回答した人の年間平均支給額※は120.7万円（男性140.2万円、女性83.9万円）で、前回調査時の106.7万円より14.0万円アップした。

内訳は、冬が56.7万円で6.3万円アップ、夏が57.7万円で6.7万円アップ、その他のボーナスは6.3万円で1.0万円アップと、前回と比べて全体的に上がっている。

画像：パーソルキャリア株式会社 2025年11月10日 ニュースリリースより引用

【職種別】1位「法務／知的財産／特許」、2位「MR」、3位「経営企画／事業企画」は平均支給額が200万円超え

職種別で見てみると、ボーナスの平均支給額が高い職種ランキングの1位は「法務／知的財産／特許」（217.5万円）で、前回2位から順位を上げた。支給額も前回の177.7万円から39.8万円のアップとなった。

2位には前回4位だった「MR」（209.4万円）が、166.4万円から43.0万円アップしてランクインした。

3位には、前回6位の「経営企画／事業企画」（204.9万円）が162.0万円から42.9万円アップしてランクインした。

TOP30に最も多くランクインした職種分類は「企画／管理」の8職種で、次いで「営業」の7職種であった。

特に、11位「営業企画」（176.2万円）、12位「人事」（171.4万円）、27位「物流企画／倉庫管理／在庫管理」（150.1万円）の3職種は、前回圏外から30位以内へと順位を上げた。

画像：パーソルキャリア株式会社 2025年11月10日 ニュースリリースより引用

【年代別】20代～50代、すべての年代でボーナス支給額がアップ

年代別に年間ボーナス平均支給額を前回と比較したところ、20代が86.8万円で前回から12.0万円のアップ、30代は107.1万円で前回から6.8万円のアップ、40代は124.9万円で14.0万円のアップ、50代は143.2万円で19.3万円のアップとなり、全年代で増加した。

画像：パーソルキャリア株式会社 2025年11月10日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■対象者：20歳～59歳の男女

■雇用形態：正社員

■調査方法：ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査（ネットリサーチ会社保有のデータベースをもとに実施、doda会員登録の状況については不問）

■実施期間：2025年8月1日～8月8日

■有効回答数：15,000件

※ウェイトバック：正社員の地域・年代・性別に合わせて実施

※記事中の割合データは、小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が100%にならない場合があります

