今は子どものことを考えるだけ…裏切られた夫の決意【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.36】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実家には帰っていなかった。
そんな中、妻から「早く会いたい」とハート付きのメッセージが届き、「送り先を間違えた」と電話がくる。怪しんだ夫の妹が尾行すると、妻は知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。
探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。そこで妻に真意を問うと、男性と不適切な関係にはないが、離婚したいと言い出す。出産間近にもかかわらず「子どもはいらない。もう一度、人生をやりなおしたい」という妻に、夫は出ていくよう告げて…。
そりゃあ、妹もビックリしますよね。今までの行為を一切問い詰めずに帰すだなんて。
しかも、その理由は“出産に集中してほしいから”。なぜ妻はこんなにも優しい夫を裏切ったのか、ちょっと理解に苦しみます。
そして2週間後、妻から「子どもを取りに来て」とメッセージが届いて…。
(おにぎり2525)