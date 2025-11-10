気象予報士・松浦悠真が指摘「ラニーニャ的な構造で“北暖西冷”の冬、雪はドカッと降る日も」
YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、気象予報士の松浦悠真氏が「【エルニーニョ監視速報】ラニーニャ傾向は2025～2026年冬の天候にどう影響？」という動画を配信。今冬の日本の天候へのラニーニャ的傾向の影響について、最新の知見をもとに詳しく解説した。
動画冒頭で松浦氏は「この先はラニーニャ傾向が続きそう」であることを強調し、「冬の天候にどのような影響を及ぼすか」について焦点を当てていくと説明。現在はエルニーニョもラニーニャも発生していない平常状態だが、「ラニーニャ現象に近い状態」になっていると指摘した。
海水温の分布については「フィリピンの東ではまだ30度領域が残り平年より1度近く高い」「日付変更線より東の太平洋赤道域は水温が低く、これはラニーニャ的な構造」と語り、その“ラニーニャ的”状態が冬前半までは続く可能性が高いという。「今後は平常に戻るが、西太平洋熱帯域の高水温が続く。日本はそちらからの影響が大きい」と松浦氏は見立てる。
特に注目なのが「この冬は“北暖西冷”のパターンになる」との見解だ。「北側は平年よりも気温が高く、逆に西や南側は平年より低い傾向」になると説明。その要因として「アリューシャン低気圧が平年より西寄りになることで、西回りの寒気が入りやすく、北日本はむしろ暖気が流れ込むタイミングが増える」と独自の分析を述べた。
気になる雪については「ずっと雪が続くわけではなく、一気に雪が降る“メリハリの強い雪の降り方”になりやすい。どか雪のタイミングには要注意」と警鐘。「総降雪量は少なめでも、一発の雪が多くなる印象で持っていただければ」と解説した。12月までは北日本もしっかり寒気が流れ込むが、冬後半は東日本含めて気温が高くなりそうだという。
動画の締めくくりで松浦氏は、「ラニーニャ的な構造がこの冬は続く。北側は暖かめ、西・南側は寒めになりそうです。暖冬でも雪の降り方には警戒が必要」と改めて注意喚起。春の気温などについてはメンバー限定動画で解説しているとして「マニアックな気象情報を知りたい方はぜひメンバー登録を」とアナウンスし、動画を終えた。
