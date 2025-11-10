今や、日本のアニメは重要な輸出品目として熱視線を浴びている。10月30日に日本動画協会が発表したデータによると、2024年の日本のアニメ市場は前年比約15%増の3兆8407億円で、過去最大になったという。

そして、昨今増えているのが、アニメやゲームの制作、漫画のファンイベントを開催する目的で行われるクラウドファンディングだ。クラウドファンディングといえば、中小企業やNPOなどが企画を行う際の資金集めの手段としてお馴染みである。豪華な返礼品を武器に、数百万、数千万円の資金を集めることに成功した事例もある。

ところが、「こうしたクラウドファンディングに、暗雲が立ち込めている」とアニメ業界に詳しい編集者のJ氏が打ち明ける。物価高や人件費高騰の影響で、資金を集めておきながら頓挫しそうな事案が出始めているのだという。【文・取材＝山内貴範】（全2回のうち第2回）

制作費がどんどん上がっている

人件費や材料費の高騰で、首都圏の駅前の再開発が中断するというニュースはたびたび報じられている通りだ。こうした経済状況が、コンテンツビジネスの世界にも影響を及ぼしている。J氏は、現在、アニメやゲームを制作する目的でクラウドファンディングを安易に行うことは「極めて危ない」と警鐘を鳴らす。

「ただでさえ物価や人件費が月単位でどんどん上がっている状況なのに、追い打ちをかけるようにアニメーターの人材難が深刻で、どこのスタジオも予定がパンパンに詰まっています。アニメ1本を完成させるためには、クラウドファンディングを始めた頃に想定していた制作費の2倍、3倍の資金が必要になってしまう例も少なくありません。

クラウドファンディングだけではなく、従来通りのスポンサーから資金を集めて制作するアニメも、やはり制作費が当初の想定より高騰してしまい、計画が狂い始めているケースがみられるようです。今後、水面下で頓挫する例は相次ぐでしょうし、発表されたタイトルがいつまで経っても完成しないトラブルも顕在化するのではないでしょうか」

様々な企業がアニメ制作に乗り出しているのは、テレビドラマや実写映画と比べると“コスパがいい”ためだといわれる。確かに、資金さえ集めれば、あとはスタジオに丸投げすれば作品が完成するのだ。“第二の鬼滅”を狙って多くの企業がアニメの制作に乗り出しているが、J氏によると、「今後は資金難から制作本数が減少する可能性も大いにある」そうである。

高額化するクラウドファンディング

クラウドファンディングにも様々な問題がある。支援のコースは年々高額化し、10万円、20万円は当たり前で、なかには50万円、100万円という高額のコースも存在する。高額のコースはふるさと納税のように返礼品の豪華さが競われており、等身大アクリルスタンドからフィギュア、なかには漫画家の直筆サインまで、ファン垂涎のグッズが多くみられる。

実施する側の“公式”も、“100万円まで達成したらさらに豪華な特典が追加！”などと盛んにファンを煽る。結果、グッズが欲しいがために、そういった高額のコースに無理に支援し、支払いに苦しむ人も少なくないという。それは、実際にフリマサイトやオークションサイト、中古アニメショップなどを覗いてみればよくわかる。

フリマサイトやオークションサイトには、クラウドファンディングの返礼品だったグッズが多数並ぶ。一見すると転売品のように思われそうだが、安い価格で出品されているものも普通にある。筆者は出品されていたある返礼品を購入し、出品者にどういった経緯で出品するに至ったのか話を聞いてみた。

「お金がなくなり、返礼品を1ヶ月でやむなく売りに出しました。もちろん私も売りたくはなかったんですが、物価高で生活が厳しくなってしまって……。後先考えずに寄付してしまったことは申し訳ないと思っていますし、ファンの方にも、（漫画家の）先生にも謝りたいと思っています。これからしばらく、グッズの購入などは控えるつもりです」

返礼品を中古ショップに売る人が増加する理由

こうしたクラウドファンディングを問題視する人も少なくない。とあるアニメ系中古ショップのスタッフH氏が語る。

「クラウドファンディングの返礼品にはもちろんプレミアがつくものもありますが、ほとんどのグッズはそれほどプレミアム価格がつかず、買い取りの金額も安いんですよ。それでも持ち込んでくるということは、本当に経済的に困って売りに来ているのだと思われます。そして、今のSNS中心でつながっているオタクたちの、界隈ルールにも問題があると思います」

いったい、どういうことなのか。

「一度、持ち込んできた人に“フリマサイトで売ったほうが多少は高いんだから、そっちで売ればいいじゃん”と話したことがあるんです。すると、こう言われました。フリマサイトやネットオークションにそういった返礼品を出すと、一部の熱狂的なファンの人が“違反通告”するのだそうです。だから、当店のような買い取り店に仕方なく持ち込んだのだとか。

昔のオタクは、グッズを売買したりすることにも比較的寛容だったんですよ。今の人たちはとにかく“公式は絶対善”で“転売は絶対悪”とみなすので、生活に困って売りに出したりする人のことも“転売だ！”と叩く。違反者が出ると村八分にするような、かつての村社会のような空気がファンの間に漂っていて、居心地が悪いようです」

オタク相手に進む信者ビジネス

ファン心をくすぐる限定商品が並ぶクラウドファンディングは、支援とは名ばかりで、実際は“高額な通販”である。こうした企画を乱発する公式側の姿勢にも問題があると、H氏は話す。

「限定品を手に入れたくなるファンの心理を利用し、公式がとにかく煽っているのが問題だと思いますね。もちろん、我々中古市場はそういった人たちのおかげで潤っているので文句は言えないのですが、次々にお金を出させられるファンはたまったものではないんじゃないかと思います。

現在のオタク市場は完全な商業主義社会。推し活を行っている人たちは自覚がないと思いますが、高額なグッズに金を注ぎ込ませるのはキャバクラのようだし、宗教ビジネスに近い部分があると思う。そして、ファンも公式に乗っかって“ファンならお金を出すべきだ”などと煽ったりする。物凄く良くできた集金システムだと思います」

J氏も、ありとあらゆる手段を使ってファンから“集金”を行う、過度な商業主義化が進むコンテンツビジネスのあり方に問題があると話す。

「今や、アニメが手っ取り早い集金の手段になっていて、作品に愛のない人によって食い物にされつつある。同じ絵をプリントしただけのグッズが量産され、ファンを飽きさせないために、次から次へとイベントやグッズを投入する。コンテンツの勢いがあるうちに、ファンから金を毟り取ろうという感覚が凄いんですよ」

こういったビジネスは、“推し活”が盛んに煽られている今だから何とかなっているようだ。けれども、いつか限界が来る気がしてならない。公式側が一方的に利益を追求するのではなく、ファンに還元していく姿勢を示さなければ、見限られてしまう可能性も高いのではないだろうか。

第1回【未経験の主婦に「原画」の依頼が舞い込む異常事態…日本アニメが大人気のウラで「制作現場がもはやパンク状態」「若手を育成するヒマもない」】では、人気ジャンルであるはずのアニメの制作現場が、人手不足に陥っている現状や、そうなってしまった原因などについて取材し、深掘りしている。

