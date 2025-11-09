【魚座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『これまでの選択に疑いが出てくるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
手に入れたいものや叶えたい理想は変わらないのですが、そのための方法や選ぶものに対して考え方が変わります。仕事や公の場ではあと一歩自分を成長させたいのですが、解決策が見つかりにくいです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の日々の努力がすぐに報われる時ではないですが、それでも相手を立てることや相手が嫌がることを控えることが大事になってくるでしょう。シングルの方は、他の人に片思いしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が色々な人に人気がある時です。
｜時期｜
11月12日 楽に考える ／ 11月14日 達成感
｜ラッキーアイテム｜
家の中
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞