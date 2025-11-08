この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【投影調整すごい】短焦点の4Kプロジェクター「BenQ TK705STi」をレビューします。ズームまで付いていますよ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【投影調整すごい】短焦点の4Kプロジェクター「BenQ TK705STi」をレビューします。ズームまで付いていますよ』で、IT・ビジネス書作家の戸田覚が最新4Kプロジェクターの実機レビューを行った。動画内で戸田氏は、ベンキュー(BenQ)の単焦点プロジェクター「TK705STi」の特徴について熱く語っている。



イベント告知を交えつつ始まった動画で戸田氏は、「冬になるとプロジェクター欲しくなりますよね。年末年始お家で楽しみたい」と、季節需要への期待を述べた。今回レビューしたのは4K対応・短焦点型の最新上位モデルで、「この姿のかっこよさには、ちょっとグッときております」と、そのデザイン面にも強いインパクトを受けたことを率直に表現している。



筐体（本体）は同クラス製品に比べ「若干スマートな感じ」と述べ、通気口や排気構造、ファブリック調の天面など外観の質感にも注目。「端子が豊富で、特にType-C接続でパソコンの映像を入力できるのは非常にいいですね」と、モバイルPCとの親和性も高評価した。また「ダイヤル形式のズーム機能」や「サイドコントロールパネルなど操作性」にも「非常にいいですね」と繰り返し感心を示している。



肝心の画質チェックでは、「部屋を暗くするとテレビみたいな明るさ。黒もしっかり締まる」と、夜間投影時の高いコントラストや色合いを称賛。「BenQがこれまでに培ってきた台形補正とか壁紙に合わせた調整、障害物回避など、機能もりもり入ってます」と、“痒い所に手が届く”多機能性もレポートした。一方で、「天井投影できないのが若干残念ですね」と課題も挙げているが、「単焦点なので距離取れない場合に良い」と、都心部の限られたスペースでも使いやすいことを強調。「画質も良いですし、バランスよく良い製品だと思いました」と総評した。



最後は、「僕の点数評価は70点」と率直な採点で締めくくりつつ、このクラスの激しい競争を背景に「ダントツピカイチという感じではない」とバイアスのない見立てを示した。また、YouTubeチャンネルのメンバーシップやイベント告知まで触れ、「BenQ TK705STi」レビュー動画を締めくくった。