サンワダイレクトからも出たぞ、1本で「デスク充電が完結する」ケーブルが
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
「充電ミニマリスト」を目指してコンパクトなデバイス・充電機器・電源タップを選んでも、2台のデバイスを同時に充電する場合はまた別の問題。
ケーブルや充電器がそれぞれに必要だったり、ケーブルが絡まってしまったり…とミニマリストからは遠ざかります。
しかし、サンワダイレクトから10月27日に発売した、二股仕様の「USB Type-C ケーブル 500-USB098BK」があれば、それらを一挙解決できちゃうんです！
■この記事で紹介している商品
2台同時充電できる二股ケーブル
「USB Type-C ケーブル 500-USB098BK」をおすすめしたい理由はじつにシンプル。なんといっても二股設計で2台のデバイスを同時に充電できる点です！
つまり本アイテムを1本使えば、写真のように充電器は1つで済むうえケーブルがごちゃつかずデスクはスッキリ。新幹線などでの移動時の充電や、ホテルなどコンセントが限られた場所での充電もラクになります。
最大PD100Wに対応なので、ノートパソコンとスマートフォンが同時に充電できますよ。
「2台ともちゃんと充電できてるの？」という心配は御無用。両端コネクタに搭載された液晶ディスプレイに充電状況が表示され、「PD」が表示されている時は急速充電中、「0W」の表示になれば充電完了の合図です。
また1.2メートル仕様なので使い勝手がよく、まとめて持ち運びぶのにも最適な長さ。
2ヘッドドラゴン「USB Type-C ケーブル 500-USB098BK」の力を借りれば、「充電ミニマリスト」の仲間入りです！
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp,サンワダイレクト