「育てる気なし」新人が半年で辞める職場 現場の悲鳴「OJTやったことのない連中がOJTのやり方を決めている」

せっかく雇った新入社員が早々に辞めてしまう「早期離職」は、今まさに多くの企業が抱える悩みだ。

投稿を寄せた20代女性（医療・福祉・介護）は、病院の管理栄養士として入職した。同期は6人いたが、早々に異常事態が起きたという。

「3日で1人辞め。1か月半後、1人休職してからその1か月半後に退職。2か月後に1人無断欠勤して退職になって。5か月目の今3人しか残ってない」

わずか5か月で同期の半分が去った職場で、残された投稿者は何を思うのだろうか。（文：天音琴葉）

OJTのはずが実態は新人が放置されている？

すると、案の定と言うべきか、投稿者も退職予定だという。

「私ともう1人は今転職活動中なので決まり次第辞めます」

転職が決まれば、実質6人中5人が辞めるという凄まじい状況だ。一体、現場で何が起きているのだろうか。

営業の30代男性（年収600万円）の職場では、新人が「入社半年で辞める」と明かす。理由は「育てる気なし」の一言に尽きるそうだ。

「現場側から『余力が30％ないとまともなOJTはできない』と言われても変わらない。そもそも、OJTそのものをやったことのない連中がOJTのやり方を決めている矛盾」

OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）で現場は疲弊し、結果、新人は放置される構図がうかがえる。これでは新人が定着するはずもない。

「6年以上勤務以外は、みんな1年未満」

どうやら新人が早期に辞めていく職場には、教育体制の不備や入社前後のギャップがあるようだ。同じく投稿を寄せた40代男性（Web・インターネット・ゲーム／年収700万円）は、

「6年以上勤務してる人以外は、みんな1年未満の勤務で、待遇や処遇に差があった」

と職場の歪な人員構成を明かす。ベテランと新人しかおらず、中間層がごっそり抜け落ちているようだ。それだけ新人の離職率が高いということだろう。

その理由を「理不尽な指示」「入社前と入社後で、社員の態度が変わる」「業務の説明がないままに、できる前提で評価される」と男性は列挙。確かに新人にはつらい環境のようだ。さらには、こんな事例もあった。

「営業職の人が入社3日で、営業メインでないことに気づき辞めた」

募集内容と実態が異なれば、3日で辞めるという判断も無理はないだろう。

