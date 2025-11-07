Ｕアローズは後場上げ幅拡大、１００％子会社のコーエンを譲渡へ◇

ユナイテッドアローズ<7606.T>は後場上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろ、１００％子会社コーエン株式の全持ち分を、来年１月３１日をメドにジーイエット<7603.T>に譲渡することで基本合意したと発表しており、好材料視されている。グループ全体としての資本効率やブランドポートフォリオの最適化を進めるのが狙いで、２５年１月期時点で３億６０００万円の営業赤字を計上していたコーエンを譲渡することによる採算性の向上を期待した買いが入っているようだ。



同時に発表した９月中間期連結決算は、売上高７３７億１３００万円（前年同期比８．０％増）、営業利益２３億７８００万円（同１９．５％減）、純利益１１億２７００万円（同４０．６％減）だった。単体の小売＋ネット通販既存店売上高が前年同期比５．１％増と安定的な売り上げを確保したことで売上高は増加したが、広告宣伝強化による宣伝販促費、賃上げ及び人員増に伴う人件費、出店増及び本社移転による減価償却費のほか、システム償却費が増加したことなどが利益を圧迫した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１６５６億７７００万円（前期比９．８％増）、営業利益９０億円（同１２．７％増）、純利益５０億８４００万円（同１８．７％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS