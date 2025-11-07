「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１０時現在で、あじかん<2907.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



７日の東京市場で、あじかんは小動き。同社は４日に２６年３月期通期の連結業績予想を下方修正しており、５日には直近安値となる１１８７円をつける場面があった。



通期の売上高予想は従来の５２０億円から５１０億円（前期比０．１％減）、営業利益予想は１７億５０００万円から１１億円（同４４．０％減）にそれぞれ引き下げた。主要原料である鶏卵の仕入れ価格が当初見込みを上回る水準で推移していることが主な要因だとしている。



出所：MINKABU PRESS