東京都内でメンバー発表会見が行われた

日本サッカー協会（JFA）は11月6日、キリンチャレンジカップ2025に臨むメンバー26人を発表した。

14日にガーナ代表、18日にボリビア代表（国立）との対戦を控えるが、MF三笘薫（ブライトン）やMF伊東純也が選外となった。

10月シリーズで不在だったキャプテンのMF遠藤航（リバプール）、DF板倉滉（アヤックス）、DF菅原由勢（ブレーメン）らがメンバー入り。また、GK小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）MF北野颯太（ザルツブルク）、FW後藤啓介（シント＝トロイデン）の3人が初招集となった。

一方で、ボランチではMF守田英正（スポルティング）が引き続き不在。10月シリーズでも負傷の影響により不在であった三笘や、ブラジル戦で右足を負傷した伊東の招集が見送られた

その他では9月の米遠征で招集されていた、MF鈴木唯人（フライブルク）や、MF佐野航大（NECナイメヘン）、DF関根大輝（スタッド・ランス）も招集外に。国内組では、天皇杯準々決勝を控える、FC東京のDF長友佑都、FC町田ゼルビアのDF望月ヘンリー海輝、MF相馬勇紀、サンフレッチェ広島のGK大迫敬介らがメンバー外となった。

負傷者が相次いでいるDF陣は、DF伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）、DF冨安健洋（無所属）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）の離脱組に加え、間もなく練習に復帰すると報道のあるDF高井幸大（トッテナム）もメンバーには入らなかった。また、国内で好調であるFW伊藤達哉も招集はされなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）