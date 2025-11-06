「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Charmful collection～」を2026年3月28日より順次発売
【一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Charmful collection～】 2026年3月28日より順次発売予定 価格：1回750円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Charmful collection～」を2026年3月28日より順次発売する。価格は1回750円。
本商品はアニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。
A賞には「木之本桜 フィギュア-さくらカード編-」が登場。全高約18cmで、翼や揺れるリボンが細かく造形されている。
また、ラストワン賞「木之本桜 フィギュア-さくらカード編- ラストワンver.」も公開された。【A賞 木之本桜 フィギュア-さくらカード編-】 【ラストワン賞 木之本桜 フィギュア-さくらカード編- ラストワンver.】
(C)CLAMP･ST/講談社･NEP･NHK