【一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Charmful collection～】 2026年3月28日より順次発売予定 価格：1回750円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Charmful collection～」を2026年3月28日より順次発売する。価格は1回750円。

　本商品はアニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。

　A賞には「木之本桜 フィギュア-さくらカード編-」が登場。全高約18cmで、翼や揺れるリボンが細かく造形されている。

　また、ラストワン賞「木之本桜 フィギュア-さくらカード編- ラストワンver.」も公開された。

【A賞 木之本桜 フィギュア-さくらカード編-】 【ラストワン賞 木之本桜 フィギュア-さくらカード編- ラストワンver.】

(C)CLAMP･ST/講談社･NEP･NHK