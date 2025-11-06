・フジクラが大商いで急反騰、米株市場のＡＩデータセンター関連買い戻しの流れに乗る

・ビーマップがＳ高カイ気配、フィジカルＡＩ共同研究「プロジェクトＨａｗａｉｉ」始動

・日本ＣＭＫが切り返し急、投資有価証券の売却寄与し今期最終利益・配当予想を引き上げ

・ファインシンが一時Ｓ高、販売価格の是正効果発現で２６年３月期業績予想を上方修正

・山一電機はＳ高、データセンター向け新製品好調で今期上方修正

・テレ東ＨＤは年初来高値更新、今期業績・配当予想を上方修正

・サンセイ急騰で４年７カ月ぶりの高値圏突入、船舶関連好調で４～９月期業績予想を大幅増額

・ノートに物色人気集中、ネイバーと資本・業務提携

・ＭＳＣＩ定期入れ替え、荏原、ＪＸ金属などを新規採用、明治など除外

・コニカミノルがカイ気配スタートで急反発、今期最終利益予想３０億円増額受け切り返しへ



