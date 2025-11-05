いま最も大炎上中の夫婦YouTuber「ポンコツらいす」。妻まりこ（40）と夫こうせい（27）の13歳差のふたりが、夫婦の日常や性事情なども赤裸々に発信するエロバラエティ要素万歳の動画を発信している。

【画像】「邪魔だったかもね」大炎上のきっかけになった、連れ子に対するトンデモ発言

しかし今回、子連れでの再婚だった妻の子どものことを、夫が「邪魔だったかもね」と発言したことで炎上し、警察が夫婦の自宅を巡回する騒ぎとなった。炎上から現在に至るまで「ポンコツ夫婦」に話を聞いた。

「投稿時はここまで炎上するとは思ってもいませんでした」

妻のまりこには、中1の息子（ぶーちゃん）と小学4年生の娘（ヒカちゃん）の連れ子がおり、夫のこうせいと再婚直後に息子（ポンちゃん）を授かった。現在はステップファミリー（再婚してできた家族）として5人仲よく暮らす様子を発信している。

問題となったのは10月27日にInstagramなどに投稿された動画。それは妻が夫に《結婚するとき、連れ子邪魔だった？》と問い、夫は《邪魔だったかもね》と娘の目の前で答えたものだった。

――今回の炎上は、まりこさんが娘の前で「連れ子は邪魔か？」と夫に聞く無神経さや、こうせいさんの虐待だと捉えられかねない回答が原因ですが、そもそもどんな意図で投稿したんですか？



まりこ もちろん私は娘を一番に思っている前提で、シングルマザーの立場ではごく自然と夫に対して感じる疑問だと思ったので、それをそのままきいてみた感じです。

こうせい 今回は切り取られ方が大きな影響を及ぼしたと思います。「邪魔だったかもね」の前後を見てもらえれば、単純に邪魔とは言っておらず、その発言の前では「子どもがいるといないとでは身軽さは違う」と言っているし、後では「子どもがいたから楽しさも倍増した」とか「結局は俺が邪魔」ってオチてるわけですし。撮影前にヒカともリハーサルして内容を確認した演出で、完全にネタでした。投稿時はここまで炎上するとは思ってもいませんでした。

――Xを開設したのが11月1日でしたね。これによってさらに炎上が加速したようにも思います。



まりこ はい。X開設は以前からタイミングを狙ってたよね。

こうせい そう、ずっといつがいいか話してました。で、今回のショート動画がXの夜職系インフルエンサーの方に見つかり、10月31日に拡散されたことで一気に炎上し始めたので、今まさにこの時じゃないかと翌日11月1日にXを開設しました。

――今回の炎上は狙い通りだったということでしょうか。



こうせい いや、「邪魔」と言ってた動画を撮ったこと自体は狙いでもなんでもありませんでした。まさか燃えるとは思いませんでしたけど、たまたま燃えたのでX開設のタイミングだけ狙ったという感じです。

娘にも「もしかしたらお巡りさん来るかも」と話していた

――動画によれば警察が自宅に巡回しに来たとのことですが、どういう経緯なのでしょうか。



こうせい 11月1日にはもう通知がとんでもないことになっていたし、コメントも「通報」って言葉が飛び交っていたので「これは来るな」って思ってました。

まりこ 私たち夫婦間では「この勢いなら本当に来そうだね」と覚悟してましたし、ヒカ（娘）にも「もしかしたらお巡りさん来るかも」とも話してました。

こうせい だから愛知県警から我が家の管轄の警察署の地域課に連絡がいき、制服のお巡りさん２名が来た時は「炎上の件ですか」と聞いたほどです。

まりこ 警察の方も私たちがなんで来たかを知っていたのには驚いたみたいです。私たちが呼んで来たわけじゃないけど、お騒がせして申し訳なかったとは思います。

――なぜ娘さんにも「お巡りさんが来るかも」と話したのですか。



まりこ ヒカも同じYouTube動画を撮影して発信している家族であり、チームとして情報共有したという感じです。みんな勘違いしてると思うんですけど、私たちのこのチャンネルは夫婦YouTuberのチャンネルでありながら、娘のヒカも含んだトリオ…とまでは言いませんが、私たち夫婦と同等の3人チームで撮影も編集もやっています。

ヒカの自主性を尊重して、親として子どもがやりたいと言ったことに参加させているので、無理強いしているわけではありません。

――とはいえ、娘さんは未成年でまだ物事の分別があまりつかないですよね。警察官からはどんな指導が入ったのでしょうか。



こうせい まず僕は、まりことヒカとは別の部屋で「あなたは何が炎上したかわかっているか」と聞かれ、その原因として虐待の疑いがかかるような発言などについて話しました。

警察からは昨今、ファミリー系YouTuberの女児虐待事件もあり、児童保護の動きが強まっているので、子どもを絡めた動画配信での「暴言」や「性的発言」などは十分に気をつけるよう言われました。

まりこ 警察の方も私たちの動画を見て、虐待を本気で疑ってるわけじゃないけど発言や育児の方針には気をつけるようにと言われました。「私たちは犯罪を取り締まる以前に犯罪者を生み出さないように指導している」とも言われて、なるほどって思いました。児童相談所からの聞き取りも、警察の方と同じような内容を確認いただいて無事終了しました。

YouTube自粛「様子を見ながらしっかり考えるべきだと思っています」

――また、批判の中には「ヒカちゃんとこうせいさんが一緒にお風呂に入っているのではないか」という点にも及びました。現在も入っているのですか？



こうせい いえ、僕らが結婚したてで、ヒカがまだ3歳くらいの頃は入りましたが、今はヒカはまりこと入るか、ひとりで入るかという感じです。僕はいつもポンちゃん担当なので。

――ちなみに、中1の息子のぶーちゃんは年頃なだけあって動画の内容に「やめてよ」と言うことはないのですか？



まりこ まったくないですね。ぶーちゃんは、男同士だからきけることを、こうせいにきいてるよね。



こうせい そうですね。体の変化とかいろいろきかれたことは答えてますし、男同士いい関係が築けていると思います。

――11月3日に配信された動画では「しばらくYouTubeを自粛します」とのことですが、これはなぜですか？



こうせい これは3日配信の動画でも言っていることですが、ヒカ含め子どもは性的なネタでもある「痴話コント」には混ぜないようにすることと、ヒカは動画には今後も出ますけど、家族や教育系ジャンルなどにするなど、その方針を完全にまとめ切るまで時間がかかると思ったので、しばらく自粛しようということです。

まりこ まだその方針が決まってないんだよね。私たち夫婦はもちろんヒカともきちんと話し合おうと思います。過去動画に関しては現時点では私たちは削除していませんが、ご意見が入った場合は検討した上で削除対応していくという感じです。

――いつ頃まで自粛するのでしょうか。



こうせい 1週間くらいでしょうか…。

まりこ まあでも期間じゃないですよね。様子を見ながらしっかり考えるべきだと思っています。今回の騒動は私たちも戸惑いましたが、ひとつの大きな学びとなりました。

こうせい より一層、家族の絆は深まったと思います。僕ら夫婦は毎日感謝の気持ちを伝え合って寝ますから夫婦仲も家族仲も円満です！

一見独特な価値観を持つ「ポンコツ」ファミリーではあるものの、これもひとつの家族のカタチなのかもしれない。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班