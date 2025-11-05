オプロ<228A.T>が後場プラスに転じている。午前１１時３０分ごろ、サブスクビジネス管理サービス「ソアスク」が、タレントマネジメントシステムを中心に人事・組織マネジメント領域のクラウドサービスを展開するＨＲＢｒａｉｎ（東京都港区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。



ＨＲＢｒａｉｎでは、契約や請求に関するデータが複数のシステムに分散し、情報共有や入力作業の効率化が課題となっていたが、「ソアスク」導入により、見積りから請求までの情報を一元管理できる業務基盤を構築し、部門間の連携強化や入力作業工数の削減を図るという。また、業務フローの標準化により、組織変更・事業拡大にも柔軟に対応できる体制の構築を目指す。



出所：MINKABU PRESS