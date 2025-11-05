niko and …の魅力炸裂♡レトロポップな“ストレンジャー・シングス”コラボが登場
人気ブランド「niko and …」が、あの ストレンジャー・シングス 未知の世界と再びコラボ♡2026年1月1日（木）より、ウィメンズ・メンズ・雑貨・飲食すべてのカテゴリーで発売スタートします。第２弾となる今回はシーズン5のアートワークを大胆に取り入れたレトロポップなデザインが勢ぞろい。12月19日（金）には全ラインアップ発表とスペシャルキャンペーンも解禁予定です♪この機会を見逃さずに、ユニークな“であい”をチェックしてみて。
コラボ第2弾の注目ポイント
「niko and …」が再びNetflix人気シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とコラボレーション。
今回の第２弾は、最終章となるシーズン5の世界観を反映し、ブランドの“uni9ue senses”コンセプトに沿った衣・食・住のアイテムが展開されます。
80年代のポップカルチャーを感じさせるグラフィックやアートワークを落とし込んだアイテムが、ファンだけでなくファッション好きにも刺さる仕上がりに。
ブルガリの新章♡ メアリー・カトランズが導く「セルペンティ」最新コラボコレクション
全カテゴリ・ラインアップ＆商品詳細
アソートコーチジャケット
価格：13,000円（税込）
カラー：ベージュ／ダークネイビー／グリーン／サイズ：フリー
缶バッチ付きパーカー
価格：7,000円（税込）
カラー：チャコール／オートミール／グレー／オフ／サイズ：M／L
アソートモチーフニット
価格：7,000円（税込）
カラー：ネイビー／オフ／サイズ：フリー
ハンドウォーマー
価格：3,990円（税込）
カラー：ベージュ／ブラック／グレー／サイズ：フリー
アソート2Pソックス
価格：2,200円（税込）
カラー：グレー×ブラック／ベージュ×オフ／サイズ：フリー
デニムブルゾン
価格：18,000円（税込）
カラー：ライトブルー／チャコール／サイズ：M／L
スウェット
価格：7,000円（税込）
カラー：アイボリー／チャコール／サイズ：M／L
ボリュームニットワッチ
価格：3,630円（税込）
カラー：ブラック／グリーン／オフホワイト／サイズ：フリー
ウォッシュ加工キャップ
価格：3,520円（税込）
カラー：ブラウン／ブルー／ブラック／サイズ：フリー
キーホルダー
価格：1,320円（税込）
カラー：ブラック／パープル
発売日：2026年1月1日（木）10:00～順次。取扱店舗：「niko and …」全店舗、公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion など。
飲食コラボ＆キャンペーンで楽しむ
「niko and … COFFEE」では、全国各地の店舗で期間限定のコラボドリンク・フードが登場予定。さらに、12月19日（金）公開の特設ページからは、スペシャルキャンペーンも実施。
キーワードを探して応募すれば、公式グッズが当たるチャンス♡シリーズ最終章公開直前だからこそ、ファンもブランド好きも盛り上がる仕掛けが満載です。
ブランドと作品が描く、新しい“であい”を楽しんで♡
今回の「niko and …× ストレンジャー・シングス 未知の世界」コラボは、2026年1月1日（木）より全国店舗・オンラインで発売予定。
アウターから雑貨、フードまで、ジャンルを超えたアイテムが揃い、価格帯も1,320円～18,000円と幅広く展開。
あなたのライフスタイルやファッションに溶け込む特別な一品を、この冬から迎えてみませんか？今だけの“であい”を、新しいうつろいと共に楽しんでくださいね♡