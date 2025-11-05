niko and …の魅力炸裂♡レトロポップな“ストレンジャー・シングス”コラボが登場

人気ブランド「niko and …」が、あの ストレンジャー・シングス 未知の世界と再びコラボ♡2026年1月1日（木）より、ウィメンズ・メンズ・雑貨・飲食すべてのカテゴリーで発売スタートします。第２弾となる今回はシーズン5のアートワークを大胆に取り入れたレトロポップなデザインが勢ぞろい。12月19日（金）には全ラインアップ発表とスペシャルキャンペーンも解禁予定です♪この機会を見逃さずに、ユニークな“であい”をチェックしてみて。

コラボ第2弾の注目ポイント

「niko and …」が再びNetflix人気シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とコラボレーション。

今回の第２弾は、最終章となるシーズン5の世界観を反映し、ブランドの“uni9ue senses”コンセプトに沿った衣・食・住のアイテムが展開されます。

80年代のポップカルチャーを感じさせるグラフィックやアートワークを落とし込んだアイテムが、ファンだけでなくファッション好きにも刺さる仕上がりに。

ブルガリの新章♡ メアリー・カトランズが導く「セルペンティ」最新コラボコレクション

全カテゴリ・ラインアップ＆商品詳細

アソートコーチジャケット

価格：13,000円（税込）

カラー：ベージュ／ダークネイビー／グリーン／サイズ：フリー

缶バッチ付きパーカー

価格：7,000円（税込）

カラー：チャコール／オートミール／グレー／オフ／サイズ：M／L

アソートモチーフニット

価格：7,000円（税込）

カラー：ネイビー／オフ／サイズ：フリー

ハンドウォーマー

価格：3,990円（税込）

カラー：ベージュ／ブラック／グレー／サイズ：フリー

アソート2Pソックス

価格：2,200円（税込）

カラー：グレー×ブラック／ベージュ×オフ／サイズ：フリー

デニムブルゾン

価格：18,000円（税込）

カラー：ライトブルー／チャコール／サイズ：M／L

スウェット

価格：7,000円（税込）

カラー：アイボリー／チャコール／サイズ：M／L

ボリュームニットワッチ

価格：3,630円（税込）

カラー：ブラック／グリーン／オフホワイト／サイズ：フリー

ウォッシュ加工キャップ

価格：3,520円（税込）

カラー：ブラウン／ブルー／ブラック／サイズ：フリー

キーホルダー

価格：1,320円（税込）

カラー：ブラック／パープル

発売日：2026年1月1日（木）10:00～順次。取扱店舗：「niko and …」全店舗、公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion など。

飲食コラボ＆キャンペーンで楽しむ

「niko and … COFFEE」では、全国各地の店舗で期間限定のコラボドリンク・フードが登場予定。さらに、12月19日（金）公開の特設ページからは、スペシャルキャンペーンも実施。

キーワードを探して応募すれば、公式グッズが当たるチャンス♡シリーズ最終章公開直前だからこそ、ファンもブランド好きも盛り上がる仕掛けが満載です。

ブランドと作品が描く、新しい“であい”を楽しんで♡

今回の「niko and …× ストレンジャー・シングス 未知の世界」コラボは、2026年1月1日（木）より全国店舗・オンラインで発売予定。

アウターから雑貨、フードまで、ジャンルを超えたアイテムが揃い、価格帯も1,320円～18,000円と幅広く展開。

あなたのライフスタイルやファッションに溶け込む特別な一品を、この冬から迎えてみませんか？今だけの“であい”を、新しいうつろいと共に楽しんでくださいね♡