【蟹座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年11月3日〜11月9日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では隠さないといけないようなことを避けましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
新しい自分を作っていきたいでしょう。そのためには古い自分を続けてしまうようなつながりとは距離を取っていきます。仕事や公の場では自分よりも目立つ活動をしている人のことを羨ましく思ってしまうようです。自分の才能や活躍をもっと広げていきたくなるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
色々な人に好かれて自信をつけたい気持ちになることがあります。本命がいる人は、後で困るような隠しごとをしないように気をつけるべきです。行動を取るなら表立ってが良いでしょう。シングルの方は、容姿にあまり自信がない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の活発度が増します。監視しておきましょう。
｜時期｜
11月12日 新たな真実 ／ 11月13日 不安事が増える
｜ラッキーアイテム｜
ファミレス
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞