日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、クリスマスメニューの予約受付を11月4日から開始しています。

【画像】「さすがに豪華すぎ！」 これが、ケンタッキーの“クリスマスメニュー”たちです！

「オフピーク予約」でバーガーお試し券もらえる！

今年の「クリスマスメニュー」には、発売40周年を迎える「パーティバーレル」が、歴代のバーレルデザインを取り入れた40周年記念デザインで登場します。「オリジナルチキン」が8ピース入った「パーティバーレル オリジナル」と、「オリジナルチキン」4ピースに、クリスマスメニュー限定の「チキンテンダー」とサイドメニュー「ビスケット」を組み合わせた「パーティバーレル バラエティ」の2種類がラインアップされています。

どちらにも新登場である、3種のチーズで仕上げた「国産鶏の特製ミートグラタン」と、ショートケーキをイメージしたムースケーキの「ストロベリーバニラムース」が付きます。価格はいずれも5490円（以下、税込み）。店頭または「KFCネットオーダー」で12月12日までに予約すると、「Xmas早割」で500円お得な4990円で購入することができます。

また、「クリスマスパック」と「サイドBOX・パック」も同時に発売されます。「クリスマスパック」は、「オリジナルチキン」や「ナゲット」「ポテト（L）」と、クリスマスメニュー限定の「チキンテンダー」や「バーベキューチキン」が入ったパックです。「クリスマスパック ペア」（2790円）、「クリスマスパック S」（3390円）、「クリスマスパック A」（4990円）、「クリスマスパック B」（3740円）、「クリスマスパック C」（4740円）、「バーベキューチキン コンボ」（2390円）の6種類がラインアップされています。

「サイドBOX・パック」は、クリスマスメニュー限定の「チキンテンダー」に加え、「ビスケット」やポテトなど、人気のサイドメニューを組み合わせた商品です。ラインアップは「ビスポテBOX」「ナゲポテBOX」（各1690円）、「バーベキューチキンつき ビスポテBOX」「バーベキューチキンつき ナゲポテBOX」（各2790円）、「ポテトパック」「ビスケットパック」（各2440円）の6種類です。

さらに、「五穀味鶏」を使用した「五穀味鶏 ローストレッグ」（1690円）と、「五穀味鶏 胸肉ロースト」（1790円）が、今年も発売されます。

事前予約は全国の店頭（一部を除く）と「KFCネットオーダー」で実施中。いずれも予定数量に達し次第終了。予約商品の受け取り期間は、12月19日から同月25日の7日間です。

なお、今年は、混雑を避けた「オフピーク予約」を「KFCネットオーダー」限定で実施。対象商品は、「パーティバーレル オリジナル」「パーティバーレル バラエティ」「クリスマスパック ペア」「クリスマスパック S」「クリスマスパック A」「クリスマスパック B」「クリスマスパック C」です。

オフピーク時間帯の受け取りで予約すると、対象商品1点購入につき、2026年1月5日から2月28日までの期間、ネットオーダー限定で「チキンフィレバーガー」または「和風チキンカツバーガー」と無料で引き換えできる「バーガーお試し券」が1枚もらえます。