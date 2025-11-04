田村淳「概ね60までには仕事はやり終えたい」今後の活動ビジョン＆引退時期に言及

11月3日深夜放送のテレビ朝日系『耳の穴かっぽじって聞け！』に出演した田村淳が、自身の今後について語った。

番組内で、今後の活動ビジョンを聞かれた田村は、「俺の中でまとまってない」と前置きすると、「出役はやりたいけど、やっぱ今51歳で。こっから60に向けての階段を上る時は、極力責任を負いたくないなとは思っていて」とコメント。

続けて、「今背負ってる責任は最後まで背負うつもりでいるし、やり切るつもりではいるけど。新たにくるものは、あんまり責任がない…今日責任ないから、こういうことをずっとやっていたいよね」と、ゲストとして出演している同番組に触れつつ語った。

また、引退のタイミングについては、「概ね60までには仕事はやり終えたい。60以降はなんかもう本当に、それこそゲストでももう出ない」「自分のメディアでは何かやってるかもしれないけど、大きなところではやらないぐらいの人生設計ではいるかな」と話し、収入源はテレビ業界以外にもあるとして、「別に食いっぱぐれるとか、家族が路頭に迷うってことはもうないから」とも明かしていた。