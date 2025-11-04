NTTドコモとWOWOWは4日、映像事業についてコンテンツ分野の共同調達、制作、相互提供の業務提携契約を締結した。今後、ドコモのLeminoとWOWOWで配信、放送されるコンテンツで、同社が相互に連携し、より魅力的な映像配信サービスを提供するとしている。

具体的には、音楽ライブを中心としたコンテンツラインアップの大幅拡充や、超大作オリジナルドラマの制作、人気スポーツコンテンツの充実が図られる。

音楽分野では、ライブ収録で高い評価を持つWOWOWとアイドル分野の音楽コンテンツに強みを持つドコモが連携、2026年1月以降、順次LeminoとWOWOW、WOWOWオンデマンドでDREAMS COME TRUE、藤井フミヤ、MISIA、ATEEZ、BE:FIRST などの音楽ライブコンテンツを配信、放送する。

オリジナルドラマは、2026年2月15日から共同制作ドラマ「北方謙三 水滸伝」（織田裕二主演）が配信、放送される。また、WOWOWが制作するドラマシリーズ「ドラマW」は、話題作がLeminoで順次配信される。

スポーツコンテンツでは、バスケットボールリーグ「NBA」や欧州サッカー「UEFA チャンピオンズリーグ」について、2社が権利を保有するコンテンツを相互で提供し、それぞれのサービスで配信、放送される。

北方謙三 水滸伝

UEFA チャンピオンズリーグ