スマートウォッチの進化が加速する中、アウトドアや日常の移動を正確に記録する高機能モデル「FOSMET T20」が発売となった。GNSS測位モジュールを搭載し、山間部やビル街でも現在地を素早く把握。歩いたルートを記録し、ワンタップでスタート地点へ戻ることもできる、実用性の高いGPSウォッチだ。価格は9980円。●登山でも安心、高度・気圧・方位をリアルタイム表示FOSMET T20は、気圧計と地磁気センサーを内蔵し、標高・気圧