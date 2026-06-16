FIFAワールドカップ2026・グループG第1節が現地時間15日に行われ、ベルギー代表とエジプト代表が対戦した。ベルギー代表は欧州予選・グループJの戦いを5勝3分と無敗で終え、4大会連続15回目のFIFAワールドカップ出場が決定。大会前のテストマッチでは、クロアチア代表を2−0で破ると、チュニジア代表相手には5−0とゴールラッシュを見せ、2連勝を飾った。勢いに乗ってFIFAワールドカップ2026本大会を迎える。対するエジプト