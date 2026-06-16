北中米Ｗ杯１次リーグのオランダ戦で２―２と引き分けた日本代表について、中国メディアが称賛した。日本は先制を許したが、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）のゴールで追いつき、追加点を奪われてもなお追い付いて、勝ち点１を奪った。強豪オランダとの死闘を振り返り、中国メディア「網易」は「日本のサッカーは恐ろしい！三大スターが欠場しているのに、なぜオランダと引き分けられたのか？」との記事を掲載した。同