サッカーＷ杯の日本初戦となるオランダ戦が日本時間１５日早朝に行われ、２−２の引き分けだった。ＦＩＦＡランキング上位の強豪相手に価値あるドローとなり、東京・渋谷スクランブル交差点は朝からお祭り騒ぎ。横浜でのパブリックビューイングでは、ＡＫＢ４８やＲＯＬＡＮＤらが熱狂した。試合はＮＨＫで生中継され、同局で初解説した元日本代表の本田圭佑（４０）が独特な節を連発して話題を呼んだ。過去３度の準優勝を誇る