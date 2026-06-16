オリゴ糖といえば、「なんとなくお腹によさそう……」といった漠然としたイメージしかない人も多いだろう。実は、オリゴ糖は日常に取り入れるとお腹だけではなく“体に良いこと”がほかにもあるのだという。日々の食生活を整えるコツを多数収録した『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』の著者で、管理栄養士の星穂奈美さんにおすすめの取り入れ方とともに教えてもらった。オリゴ糖のメリットをおさらい