お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が3日夜放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。大阪・キタを代表する歓楽街「北新地」の高級クラブのシステムに驚きの声をあげた。

今回の番組では、北新地のクラブに憧れを抱きながらも、「全然分かっていない」という岡村のために、高級クラブを取材。店での過ごし方やその料金、マナーなどを取り上げた。

番組が取材した、あるクラブでは、初めて訪れた際にキープするためのボトルに平均4、5万円ほど、席代などの「セット料金」に4万円、クラブの営業終了後にホステスと食事に行く「アフター」、ホステスへのタクシー代など、1度に10万円ほどの費用が必要であることを紹介した。

VTRを見たタレントなるみ（53）は、スタジオを見渡して「こんなにスタッフも含め、男性が食い入るようにVTR見ることありました？ 見方がいつもと全然違います！」とツッコミ。岡村は「こういうのをやってくれんと、分かれへんというか、閉ざされた空間やったりするし…」と話した。

さらに岡村は、行きつけのクラブのあるゲストの俳優古田新太（59）に、「（店に）行ったら、ボトルもセット料金ってことですね？」と質問。

古田は、「セット料金は座るだけやねん。で、お酒を頼む時はボトルを頼んでください。お酒代とセット料金は別やねん。次からはそのボトルを飲んだらいいねんけど、セット料金は払わなあかん」などと説明した。

これに、関西ジュニア内のユニット「AmBitious」真弓孟之（21）が、「キープしてるボトルの保存期間ってあるんですか？ 1年来なかったらもうムリ、とか…」と疑問を口に。

古田の「1年はないわ。3カ月ぐらいやね」との指摘に、岡村は思わず「ええ…」と絶句した。

3人のやりとりを見ていたなるみは、「素朴な疑問やねんけど、これ何のテレビ？ 誰に向けて何を発信して…？」と再びツッコんだ。

最後は、岡村が「勉強やわ、日々。社会勉強やもんな、こういうのも」とうなずきつつ、真弓に「（クラブに）先、行かんといてや！」とけん制。

まだ21歳の真弓が、「僕、一応アイドルなんですけど、現場合ってます？」と、今回の番組テーマについて少々困惑した様子で訴えると、古田が「大丈夫、大丈夫。（真弓の）先輩ら、何人か連れて行ってるから」と暴露。真弓が「やめてください！」と慌て、岡村は「勉強、勉強」と笑っていた。