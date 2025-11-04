お散歩中、砂の上を歩いていた柴犬さん。唐突にみせた『衝撃の行動』を捉えた光景は記事執筆時点で9.7万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：『さすがに丸洗い確定』散歩中、砂の上を歩いていた柴犬が…唐突にみせた『衝撃的な行動』】

『さすがに丸洗い確定』散歩中、砂の上を歩いていた柴犬が…

Xアカウント『@pipipinopi14』に投稿されたのは、柴犬「タロウ」くんのお姿。この日も、いつも通り飼い主さんと共にお散歩を楽しんでいたというタロウくん。

砂の上を歩き始めた途端…唐突に衝撃的な行動をみせたのだといいます。

唐突にみせた『衝撃的な行動』が話題に

砂にお顔、首、頭…と、上半身を擦り付けるようにしてほふく前進を始めたというタロウくん。

右も左も、ゴシゴシと地面に頬を擦り付けるタロウくん、その周りには土埃が舞ってしまう程の勢いだったのだとか。

柔らかい砂だったのか、遠目に見てもタロウくんのお顔も手足もドロドロに…。もちろん、思う存分ゴシゴシを楽しんだタロウくんは、無事『茶タロウくん』に変身したのだそう。

『さすがにシャンプー決定か…』という飼い主さんの諦めという名の覚悟がヒシヒシと伝わってきそうなその光景は、多くの人々にたくさんの笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「土埃があがるほど」「丸洗いコース確定ｗ」「いいですね、人間の思いなんて関係ないですね」「ドロドロ」「ありゃりゃー」など多くのコメントが寄せられています。

お散歩前の格闘が名物の甘えん坊な男の子

2020年5月5日生まれのタロウくんは、甘えん坊で自己主張がとっても上手な男の子。お散歩前には『行くわけがない』とばかりに30分以上の格闘を繰り広げることもあるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすタロウくんのお姿は日々多くの人々に柴犬の魅力やたくさんの笑顔を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pipipinopi14」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。