2009年のデビュー以来、歌手として、俳優として、二刀流の活躍をするソ・イングクさん。11月には、東京と大阪で「2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN ［SIGNAL］」を開催！ 今回のステージを「絶対に観に行かなければならない」理由を本人に教えてもらいました！

皆さんを満足させる自信は……。100％です！

――9月にSpecial Mini Album「IRO」を発売。リリースイベントにはたくさんのファンがいらしたそうですね。

今回のプロモーションでは、たくさんのファンの方にお会いすることが出来ました。皆さんのエネルギーと愛をたっぷり受け取って、いい思い出がたくさん出来ました。僕のファンの皆さんは、韓国語がお上手なんです。僕とより深く意思疎通を図りたいと韓国語を勉強してくれたファンも多いみたいで。皆さんのおかげで、何不自由なくコミュニケーションを取ることができました。

――11月には、大阪と東京でライブが行われます。どんなステージになりそうですか？

ファンの方には常々お伝えしていることですが、僕が日本で活動できるのは。応援してくれるファンの皆さんがいらっしゃるおかげ。久しぶりのコンサートなので、感謝を伝えられるようなステージにしたいと思っています。

――見どころは？

「僕」です（と言って笑う）。今回、色々なジャンルの曲を準備してみました。セットリストや曲のアレンジにも全て関わっているので、ライブに来てくだされば、僕が今、やりたい音楽の方向性がわかると思います。

セットリストは、原曲の雰囲気をガラッと変えたダークなセクション、ライブの華やかさを感じさせるセクション、バンドの音を強調したセクション、しっとりとした雰囲気のセクション……と、カテゴリーを分けて、ライブの世界に自然と溶け込めるような構成にしてみました。日本で初めてバンドを引き連れてパフォーマンスをします！ 既存の曲も、バンドアレンジをするとどんな雰囲気になるのか、注目していただけると嬉しいです。

そして、なんといっても、一番の見どころは「僕の歌」です。僕は歌手なので、歌い方にこだわるのは当然のことですが、曲ごとに違った声の表情が出せるように練習しています。「歌手ソ・イングク」の魅力を十二分に感じてもらいたいですね。

――ファンクラブでご自身の曲とJ-POP楽曲の中から「聴きたい曲」を募集したそうですね。投票結果を見た感想は？

なるほどね、という感じでした。そんなに驚きはなかったかな。何年もファンの皆さんと過ごしてきているので、皆さんの聴きたいと思う曲はだいたい察しがつくんです（にこり）。

――ちなみにどんな曲をカバーするのか、曲名を教えてもらえますか？

あはは。それは公演会場に来て、直接確認してくれないと（笑）。事前に知っていたらつまらないでしょう？ ヒントは“これまで歌ったことのない曲”です。

――気になります。絶対に行かないと。

でしょう？（笑）。ファンの皆さんと楽しい時間を過ごすため、バンドの仲間たちと一生懸命準備をしています。聴きたいと思ってくださっている曲をフルバンドで聴くことができる貴重な機会になっているので、ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいです。「歌手ソ・イングク」の歌声をぜひ聴きにきてください。皆さんを満足させる自信は……。100％です！

俳優業、作品選びのポイントは「おもしろさ」

――10月23日に38歳の誕生日を迎えますね（取材は、誕生日直前）。

当日は、ドラマの撮影の予定です。残念？ でもないですよ。僕は、誕生日に重きをおかないタイプなんです。周りの人に誕生日であることを話したりもしないし。撮影が終わったら、家に帰って、静かに一人でウイスキーを飲む予定です。

――ドラマといえば、来年は『明日も出勤』『月刊彼氏』という二作品の放送が控えています。作品選びでポイントにしていることは？

「おもしろさ」かな。これは僕がおもしろいと思うもの、という意味です。演じる人間が楽しんでいなければ、視聴者の方々を喜ばせることはできないと思うから。そして、キャラクター同士の関係性や、劇中で演じるキャラクターがどんな成長をするのか、そこが魅力的に映るかもチェックします。「連続して似たようなキャラクターを演じない」のも、マイルールの一つです。

――『明日も出勤』では、顔はいいけれど癖が強く“会社イチ嫌な男”と評判のシウ役。『月刊彼氏』ではウェブ漫画プロデューサーとして働きながら、サブスクのバーチャル恋愛シミュレーションに没頭するキョンナム役を演じていらっしゃいます。二人のキャラも随分違いそうですね。

そうでしょう？ 『月刊彼氏』のキョンナムは現実にいそうな感じ、一方、『明日も出勤』のシウは漫画的なキャラクター。スタイルからして全く違います。でも二人ともとても魅力的なキャラクターなので、楽しみにしていただけるとうれしいです。

