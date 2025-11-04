11月4日（現地時間3日）、2年連続でワールドシリーズを制覇したロサンゼルス・ドジャースが記念パレードを行った。大谷翔平投手（26）と夫婦で参加した、ドジャーブルーのジャケットを羽織った真美子さんも笑顔をのぞかせる一方、ほか日本人選手の“妻”たちにも注目がーー。

【写真】ドジャース選手の家族一行に映り込んだNIkiらしき女性、ヤケ酒投稿の“オリ姫”女優

2025年2月に電撃結婚を発表した佐々木朗希投手（24）だが、お相手の一般人女性を公の場に連れ出すことも、インスタグラム等のSNSに登場させることも皆無だ。

「9月には『週刊文春』にて、ロス移住の環境が整ったことで“妻との合流”を明かしていた佐々木投手ですが、元メジャーリーガーの松井秀喜さん（51）を見習ってか、プライバシーを守るために公表しないスタイルのよう。

よってボランティア活動にも積極的なドジャース奥様会ですが、表立った参加はしないのかもしれません」

MLB事情に詳しいスポーツライターが話すように、メジャーでは選手と家族、特に妻とは切ってもきれない関係にある。選手をサポートするのも大切な役割であり、ホームアウェー問わずに現地に同行する妻もいるほどだ。

当然、WS制覇をかけた大一番でも、スタジアムには奥様会メンバーも駆けつけているのだが、ロスを中心に取材活動するスポーツキャスターのマリオ・ソリス氏のインスタグラムには興味深い一場面が収められている。

WS終了後にグラウンドで行われるセレモニーに向かう、ドジャース奥様会や選手家族らの喜びの表情を収めた動画で、最後のほうに映っていたのは黒っぽいキャップを目ぶかに被り、グレーのカーディガンを羽織ったアジア人女性。

今オフに山本投手も結婚報告か

2024年11月のWS制覇後、ビバリーヒルズを歩く姿をキャッチされた山本由伸投手（27）の隣りにいた、2歳年上のモデル・Niki（丹羽仁希）と思しき女性が映り込んでいるのだ。

「メジャーでは妻だけでなく、フィアンセや恋人もパートナーとしてセレモニーに参加することができます。仮にキャップ帽の女性が噂されるNikiさんだとしたら、“山本投手の正式な恋人”として、真美子さんら選手妻とも挨拶を交わしたのでは？

それこそ今オフには、山本投手からの結婚報告もありそうですね」（前出・スポーツライター）

翻って同日の日本ではーー《今日飲まなくていつ飲むんだ》

自身のXにて、ビールをあおる姿を投稿したのは本田望結（21）。オリックスバファローズ時代から山本投手を追いかけ続けては、SNSやバラエティ番組で“山本愛”を公言してきた“ガチ恋”女優だ。

シリーズ3勝を挙げてMVPに輝いた山本投手への祝杯か、それとも“フラれた”ことへのヤケ酒だったのか。