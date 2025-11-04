お笑いコンビ、チョコレートプラネット松尾駿（43）が、3日放送のTBS系特番「テレビ×ミセス」（午後8時55分）に出演。自身の炎上騒動に触れるシーンがあった。

3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEによる特番で、チョコレートプラネットはゲストとして出演。同バンドが4月から6カ月連続で新曲リリースしていることについて、松尾は「忙しすぎません？めちゃくちゃ曲も（出してる）」と驚くと、相方の長田庄平も「いつ何考えてるんですか？僕も考える人間なので。そんなに考えられないですよ」と舌を巻いた。

また松尾は3人の体調を気遣って「心配…」とポツリ。進行の陣内智則から「ちょっと前は松尾のことみんな心配してたわ」と自身のYouTubeでの発言が炎上した騒動を持ち出されると、松尾は「いやいやいや。いいんですよ、もう本当に！だいぶ鎮火してきてるんですから…」と縮こまった。

騒動後は長田も松尾と一緒に頭を丸刈りにして謝罪した。タジタジになった松尾を横目に、長田は被っていた帽子を取って伸びかけの短髪を見せるとニッコリ。松尾に「いいよ！」とひじで小突かれていた。