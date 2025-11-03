フォーエバーヤングが米Ｇ１のＢＣクラシックを制し、一夜明けた現地時間１１月２日、矢作芳人調教師＝栗東＝がデルマー競馬場でメディアの取材に応じた。

「ＮＨＫニュース７」のスポーツコーナーで取り上げられるなど、反響の大きさに矢作調教師は「日本の報道が想像以上だったので、それだけのことだったと思います」とコメント。同じ日に大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の日本人トリオが所属するメジャーリーグのドジャースがワールドシリーズを制したことについても質問され、「ドジャース勝ったのはうれしいですけど、これで（フォーエバーヤングの）ニュースが持って行かれるのは残念です」と話し、メディアの笑いを誘った。

今後のローテーションについては来年、連覇がかかるサウジＣ（２０２６年２月１４日・キングアブドゥルアジーズ競馬場、ダート１８００メートル）で始動し、昨年３着だったドバイ・ワールドＣ（３月２８日・メイダン競馬場、ダート２０００メートル）へ。トレーナーは「おそらくサウジＣに使うことになると思います。そのままドバイへ行く。この２つです」と見通しを語った。昨年勝った東京大賞典を見送ることには「今回はあまりにギリギリ、究極に仕上げたので疲れを取ります」と年内は休養にあてる。

現役生活については「元気であれば来年いっぱい走らせると思います」とコメント。芝のレースについては「使うとしても、どこか一回だけ」と参戦の可能性を示唆した。

そしてフォーエバーヤングが北米の年度代表表彰「エクリプス賞」を受賞する可能性が出てきたことについて、トレーナーは「僕が取るのではなく、馬が取るのですけど何とか取りたいですね」。歴史的な勝利を飾ったフォーエバーヤングの今後に注目が集まる。