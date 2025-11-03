ºå¿À¡¦Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç£±£µËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÊü¤Ã¤¿É´ºê¤òÀä»¿¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡ØÉ´ºê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡¡Öºå¿À½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£²Æü¡¢°Â·Ý¡Ë
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×£²ÆüÌÜ¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÇÉ´ºê¤¬£±£µÈ¯¤Îºô±Û¤¨ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤Ç¤ÏÁáÀî¤¬¤³¤ÎÆü¤«¤é¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÝÉ´ºê¤¬¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç£±£µÈ¯¤Îºô±Û¤¨¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£º£Ç¯½çÄ´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¤¢¤ë¤·¤Ê¡¢¤â¤È¤â¤È¤Í¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤ï¡£¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÎ¨¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢£±·³¤Ë¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡ØÉ´ºê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤¤¤¤³ÑÅÙ¤ÇÂÇµå¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×
¡¡¡Ý¥±¥¬¤Ï¤â¤¦Âç¾æÉ×¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦Á´Á³¡£ÂÎ¤âÁ´¤¯¡¢ÂÎ½Å¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥±¥¬¤·¤¿¤È¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À®²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¡ÝµîÇ¯¤Ï½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ë¸ª¤òÄË¤á¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸Î¾ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¯¤â¤¯¤ÈÌÄÈøÉÍ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÇÏÂÅÄ¥³¡¼¥Á¤ä»³ºê¥³¡¼¥Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÍèÇ¯¡¢¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ¤Ç»³ÅÄ¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Ê¡£Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤·¤Í¡×
¡¡¡Ý¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â±¦ÂÇ¼Ô¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ç¤·¤ç¡£ÆâÌî¤â³°Ìî¤â¤Í¡££³°Ì¤Þ¤ÇÌî¼ê¤À¤·¡£ÆâÌî¡¢ÆâÌî¡¢³°Ìî¤Ç¤·¤ç¡£°éÀ®¤Ç¤âÂ¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤¬ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡¡ÝÅê¼ê¤Ç¤ÏÀÐ¹õ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¹þ¤ß¡£
¡¡¡Öµ×ÊÝÅÄ¥³¡¼¥Á¤¬Åê¤²¹þ¤á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿¤«¤éÌî¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤Þ¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åê¤²¹þ¤à¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ïµ×ÊÝÅÄ¥³¡¼¥Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤è¡£¤¹¤´¤¤°ÕÍßÅª¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤â³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ë¡Ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¡£ÌÚ²¼¤Ê¤é¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤È¤«¡¢°ËÆ£ÎÇ¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÎÀºÅÙ¤À¤È¤«²ÝÂê¤â´Þ¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×
¡¡¡ÝÁáÀî¤¬¤¤ç¤¦¤«¤é¹çÎ®¡£
¡¡¡Ö¤ªÁ°¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¸À¤¦¤¿¤ó¤ä¡£Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤í¡£¤¤ç¤¦¤ÎÄ«¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤¿¤È¤¤ÏÎÉ¤¤·Ð¸³¤·¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤ò¤·¤¿¤±¤É¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤ß¤Æ¡¢¤ªÁ°¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ØÂÎ½Å¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¸À¤¦¤«¤é¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤è¡£¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤«¤Ê¡££±·³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ£²¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡×