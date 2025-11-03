ILLITが、2026年1月より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期（TOKYO MXほか）のオープニングテーマを担当する。

同アニメは、集英社の『少年ジャンプ+』にて連載されていた作品『姫様“拷問”の時間です』を原作とする、美味しい食事と楽しい遊びがユーモアと共に展開される、“世界一やさしい拷問ファンタジーアニメ”。第1期が2024年1月～3月にかけて放送されていた。

ILLITは主題歌アーティストの抜擢を受け、「日本で多くの方に愛されてるテレビアニメのオープニングテーマを務めることになり、とても光栄だ。作品の世界観と楽曲がどんな化学反応を起こすのか、私たちも今から本当に楽しみにしている。アニメと共に、ILLITの音楽がより多くの方に届いたら嬉しい」と、初のアニメ主題歌決定への喜びを伝えた。楽曲の詳細は後日発表される。

なおILLITは、11月24日に1stシングルアルバム『NOT CUTE ANYMORE』で韓国でのカムバックを控えている。11月10日、12日には『NOT CUTE』と『NOT MY NAME』バージョンのコンセプトフォトをそれぞれ公開。11月17日にMVのムービングポスター、11月21日、23日にMVオフィシャルティーザー2編を、新譜とMVは11月24日18時に公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）