¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢»°Âð¤¬½÷»Ò2Ï¢ÇÆ¡¡À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü¤Ï2Æü¡¢ÂçÄÅ»Ô¤ÎÌÚ²¼¥«¥ó¥»¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë2°Ì¤Î»°Âðºéåº¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î143.54ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×209.41ÅÀ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¡£»³²¼¿¿¸ê¡ÊÃæµþÂç¡Ë¤¬2°Ì¡¢»°¸¶Éñ°Í¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬3°Ì¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï¶ûÅÄ°éÎÉ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ËÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬RD¤ËÂ³¤¥Õ¥ê¡¼¤â1°Ì¤Î¹ç·×159.21ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¡£µªÊ¿Íü²Ö¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ËÀ¾»³¿¿¸ê¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡ËÁÈ¤Ï¹ç·×136.74ÅÀ¤Î3°Ì¤È¤Ê¤êÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¹ñºÝÂç²ñÇÉ¸¯´ð½à¤ËËþ¤¿¤º¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£